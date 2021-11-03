Осінь 2021: рекомендації астролога на 19 листопада

Астролог розповіла, до чого нам потрібно готуватись у п'ятницю.

Про те, на що цього дня варто звернути особливу увагу, розповідає астропсихолог Валентина Віттрок.

О 9 годині 4 хвилини за Грінвічем (о 11 годині 4 хвилини за київським часом) о двадцять восьмому градусі Тельця відбудеться часткове місячне затемнення, яке утворить так званий тау-квадрат до Юпітера, що знаходиться в двадцять п'ятому градусі Водолія.

Сонце при цьому розташовується у водному знаку — Скорпіона, в оточенні Марса і Меркурія, а Місяць — у земному знаку Тельця в "компанії" Урана, що знаходиться там. З цього випливає, що затемнення може принести природні катаклізми, використання секретних технологій у військових злочинах і банківські кризи, які в деяких країнах активізує фінансова вісь.

Затемнення також включить загрожуючи фатальними подіями "коридор затемнень", який триватиме до 4 грудня, коли відбудеться останнє нинішнього року затемнення – повне сонячне.

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