Осінь 2021: рекомендації астрологині на 20 вересня

Астрологиня розповіла, до чого нам потрібно готуватися в понеділок.

Про те, на що в цей день варто звернути особливу увагу, розповідає астропсихологиня Валентина Віттрок.

Повний місяць у 29-му градусі знаку Риб відбудеться о 20.59 за Гринвічем — о 22. 59 за київським часом.

"Рибний" повний місяць — містичне час, коли ми сприймаємо навколишній світ не з точки зору розуму, а за допомогою почуттів і емоцій. Необхідно дослухатися до своєї інтуїції — вона підкаже правильні рішення виходу з проблемних ситуацій і навіть дозволить передбачати події, які повинні відбутися в найближчому майбутньому.

Затребуваними будуть людяність, ніжність і любов, а не вміння досягати своєї мети, йдучи по головах. Люди потребуватимуть душевного тепла, уміння співчувати і щирості і тягнутися до тих, хто їх має. Недолік цього часу — неможливість керувати своїми емоціями, які, вирвавшись з-під контролю, стануть причиною того, що люди наламають дров.

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