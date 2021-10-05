Осінь 2021: рекомендації астрологині на 6 жовтня

Астрологиня розповіла, до чого нам потрібно готуватися в середу.
Про те, на що в цей день варто звернути особливу увагу, розповідає астропсихологиня Валентина Віттрок.
Об 11.07 за Гринвічем (14.07 за київським часом) відбудеться молодик в королівському градусі Терезів. Ситуація на небі має оптимістичний вигляд: Меркурій у дружніх стосунках із Юпітером, що підсилює легковажне ставлення до життя, проте наламати дров, швидше за все, ніхто не встигне — час і сили забере рішення важливих питань як професійного, так і особистого характеру.
Ретроградність чотирьох планет — Нептуна, Сатурна, Юпітера і Меркурія, який приєднався до них і посів місце в прямолінійному русі Плутона — не тільки не завадить жити і працювати, а й, можливо, вирішить якісь старі проблеми, з якими все вже встигли змиритися.
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