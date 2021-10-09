Осінь 2021: рекомендації астрологині на 10 жовтня

Астрологиня розповіла, до чого нам потрібно готуватися в неділю.

Про те, на що в цей день варто звернути особливу увагу, розповідає астропсихологиня Валентина Віттрок.

Сонце з'єднується з Марсом, що розташований у сімнадцятому градусі Терезів, і Меркурієм, Венера водночас з'єднується з Південним вузлом — рідкісна, можна навіть сказати, унікальна небесна конфігурація.

З одного боку, чоловічий аспект — рішучий, напористий і нерозважливо хоробрий, але водночас — нестриманий, запальний, різкий і конфліктний, що вступає в конфлікт з обережністю і бажанням використовувати у стосунках винятково дипломатичні методи.

З іншого — наше прагнення до щастя і успіху може наштовхнутися на серйозні проблеми, що не найкращим чином позначиться на настрої і самооцінці. Зірки рекомендують не поспішати, все добре продумати і тільки потім діяти — так цілком можна розраховувати на удачу.

Гороскопи на жовтень 2021:

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