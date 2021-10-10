Осінь 2021: рекомендації астрологині на 11 жовтня

Астрологиня розповіла, до чого нам потрібно готуватися в понеділок.

Про те, на що в цей день варто звернути особливу увагу, розповідає астропсихологиня Валентина Віттрок.

Сатурн переходить з ретроградної петлі в прямий — директний — рух, повертаючи нам все те, чого ми були позбавлені в період перебування планети в зворотному петлі.

Відтепер можна починати нові справи, відкладені набезрік; брати кредити на розвиток бізнесу і побутові потреби; здійснювати нерозсудливі романтичні вчинки; зізнаватися в коханні і робити пропозиції руки і серця; вступати в дискусії — вони вже не будуть призводити до серйозних конфліктів, а в суперечці народиться не ненависть до свого співрозмовника, а істина.

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