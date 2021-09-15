Осінь 2021: рекомендації астрологині на 16 вересня

Астрологиня розповіла, до чого нам потрібно готуватися в четвер.

Про те, на що в цей день варто звернути особливу увагу, розповідає астропсихологиня Валентина Віттрок.

Марс зайде в знак Терезів, де буде почуватися як слон в посудній крамниці.

Червоній планеті не властива дипломатичність, яка є основною властивістю Терезів, тому конфлікти будуть виникати із завидною регулярністю.

Замість тактовності у вирішенні важливих питань люди можуть проявляти наполегливість і натиск. Прагнення до справедливості, яке вирішать відновити багато з нас, не поліпшить, а навпаки, погіршить ситуацію, підливши олії у вогонь — досягти цієї благої мети, швидше за все, не вдасться, а взаємини між сторонами конфлікту виявляться безнадійно зіпсованими.

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