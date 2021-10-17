Осінь-2021: рекомендації астрологині на 18 жовтня

Астрологиня розповіла, до чого нам потрібно готуватися в понеділок.

Про те, на що в цей день варто звернути особливу увагу, розповідає астропсихологиня Валентина Віттрок.

Припиняють задкувати назад і повертаються в прямий рух Меркурій і Юпітер, значно полегшуючи життя кожної людини і суспільства загалом.

Відновиться активна діяльність — як професійна, так і господарсько-побутова, в ній стане набагато менше підводних каменів і якомога більше прямих і безпроблемних доріг.

Більше можна буде довіряти новинам з друкованих та електронних ЗМІ: на місце фейків у них прийде достовірна і перевірена інформація. Налагодиться зв'язок, будь-яка техніка стане працювати без перебоїв і рідше ламатися.

Гороскопи на жовтень 2021:

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