Осінь-2021: рекомендації астрологині на 18 жовтня

Астрологиня розповіла, до чого нам потрібно готуватися в понеділок.
Про те, на що в цей день варто звернути особливу увагу, розповідає астропсихологиня Валентина Віттрок.
Припиняють задкувати назад і повертаються в прямий рух Меркурій і Юпітер, значно полегшуючи життя кожної людини і суспільства загалом.
Відновиться активна діяльність — як професійна, так і господарсько-побутова, в ній стане набагато менше підводних каменів і якомога більше прямих і безпроблемних доріг.
Більше можна буде довіряти новинам з друкованих та електронних ЗМІ: на місце фейків у них прийде достовірна і перевірена інформація. Налагодиться зв'язок, будь-яка техніка стане працювати без перебоїв і рідше ламатися.
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