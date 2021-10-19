Осінь 2021: рекомендації астрологині на 20 жовтня

Астрологиня розповіла, до чого нам потрібно готуватися в середу.

Про те, на що в цей день варто звернути особливу увагу, розповідає астропсихологиня Валентина Віттрок.

В 14.58 за Гринвічем (17.58 за київським часом) відбудеться повня в знаку Овна. Незважаючи на критичність самого явища — повний місяць часто буває небезпечним, особливо для людей з рухомою психікою — нинішня повня буде мати багато позитивних аспектів.

Меркурій "добре ставиться" до Сатурну, Марс — до Юпітера, а Венера підтримує ентузіазм транзитного Місяця. Такий розклад говорить про плідний період, який торкнеться перш за все професійної сфери.

З'явиться можливість укласти вигідний контракт, тому до будь-яких пропозицій, які надійдуть цього дня, потрібно поставитися з максимальною увагою.

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