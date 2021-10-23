Осінь 2021: рекомендації астрологині на 24 жовтня

Астрологиня розповіла, до чого нам потрібно готуватися в неділю.

Про те, на що в цей день варто звернути особливу увагу, розповідає астропсихологиня Валентина Віттрок.

Сонце переходить в знак Скорпіона, де через пару днів опиниться нестриманий і войовничий Марс — складеться ситуація в дусі "виверження вулкана".

Цей період будуть відрізняти маніпуляції на самих різних — аж до вищого — громадських рівнях; прагнення встановити справедливість у будь-який спосіб — навіть на шкоду людині, якій в ній відмовили; висока конкурентність і дії відповідно до принципу "мета виправдовує засоби"; владність і агресивність — як стиль спілкування начальства з підлеглими і колег — між собою; суспільний інтерес до кримінальних подій і військових дій.

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