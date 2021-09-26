Осінь 2021: рекомендації астрологині на 27 вересня

Астрологиня розповіла, до чого нам потрібно готуватися в понеділок.

Про те, на що в цей день варто звернути особливу увагу, розповідає астропсихологиня Валентина Віттрок.

Меркурій стане шостою планетою Сонячної системи — поряд з Плутоном, Ураном, Непутном, Сатурном і Юпітерів, — яка почне ретроградний рух.

Образно кажучи, в цей час весь світ "стане на паузу" — важливі проєкти будуть відкладатися, ділові зустрічі переноситися на інший — більш сприятливий — час, авіаційні і навіть залізничні рейси — відкладатися, інформація — не доходити до тих, кому вона призначена, а люди припинять розуміти одне одного навіть у найпростіших питаннях. Загалом, на нас чекає хоч і непростий, але дуже цікавий час — нечасто майже всі планети Сонячної системи, як нібито змовившись, починають рухатися назад.

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