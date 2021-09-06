Осінь 2021: рекомендації астрологині на 7 вересня

Астрологиня розповіла, до чого нам потрібно готуватися у вівторок.

Про те, на що в цей день варто звернути особливу увагу, розповідає астропсихологиня Валентина Віттрок.

О 0.53 за Гринвічем — о 2.53 за київським часом — відбудеться молодик у знаку Діви. Дівочий молодик, як правило, перевіряє наші почуття на недовірливість і критицизм — люди схильні робити з мухи слона в особистих справах і, образно кажучи, шукати соломинки в чужих очах.

Молодик у Діві також сприятливий час для очищення — як морального, так і матеріального характеру. У першому разі необхідно позбавлятися від негативу, що накопичився на ментальному рівні, проводячи медитації, в другому — можна і потрібно позбавлятися від мотлоху в шафах, викидаючи те, що відслужило свій вік, тоді на його місце прийде нове і добротне.

Читайте також: Венера в Терезах 16 серпня-10 вересня 2021: час кардинальних змін і доленосних зустрічей

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання