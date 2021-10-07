Осінь 2021: рекомендації астрологині на 8 жовтня

Астрологиня розповіла, до чого нам потрібно готуватися в п'ятницю.
Про те, на що цього дня варто звернути особливу увагу, розповідає астропсихологиня Валентина Віттрок.
Транзитна Венера переходить у знак Стрільця, де вже 13 жовтня створить симпатичний секстиль — так в астрології називають гармонійний аспект домовленостей, справедливості, заохочень і нагород.
Такий стан Венери може свідчити про виникнення романтичних почуттів, які зростуть не на рівному місці, а на основі багаторічної дружби або поваги до свого начальника, вчителя чи викладача. Вірогідні також взаємини з людиною старшою за віком або підданим іншої держави.
Ми також будемо ідеалізувати людей, до яких маємо ніжні почуття: нагороджувати їх чеснотами, яких вони немають, і не помічати недоліки, які у них є.
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