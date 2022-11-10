Осінь 2022: рекомендації астрологині на 11 листопада

Астрологиня розповіла, до чого нам потрібно готуватися в п'ятницю.

Про те, на що цього дня варто звернути особливу увагу, розповідає астропсихологиня Валентина Віттрок.

Транзитний Місяць, проходячи знаком Близнят, з'єднується з Марсом і порушує наявну гармонію з Нептуном. До того ж сонце в цей час проходить руйнівний градус знака Скорпіона, що, на жаль, не додає оптимізму. Активних дій у цей період буде вкрай мало – будь-які стосунки люди почнуть з'ясовувати на словах, а від таких – вербальних – баталій користі, як відомо, буває небагато: одна справа завжди вартує сотні слів.

Позитивним аспектом такого стану зірок і планет є те, що протиборчі сторони – навіть у найскладніших і непримиренних ситуаціях – віддадуть перевагу переговорам і відмовляться від подальшої демонстрації сили: це той випадок, коли поганий мир кращий за добру сварку.

Негативний момент такої небесної конфігурації – вірогідність бути ошуканими: не всі сторони конфлікту однаково чесні одне з одним, тож бажано перевіряти ще раз будь-які факти й докази, а також не вірити навіть найобнадійливішим обіцянкам доти, доки вони не будуть підтверджені реальними справами.

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