Осінь 2022: рекомендації астрологині на 11 листопада

Астрологиня розповіла, до чого нам потрібно готуватися в п'ятницю.
Про те, на що цього дня варто звернути особливу увагу, розповідає астропсихологиня Валентина Віттрок.
Транзитний Місяць, проходячи знаком Близнят, з'єднується з Марсом і порушує наявну гармонію з Нептуном. До того ж сонце в цей час проходить руйнівний градус знака Скорпіона, що, на жаль, не додає оптимізму. Активних дій у цей період буде вкрай мало – будь-які стосунки люди почнуть з'ясовувати на словах, а від таких – вербальних – баталій користі, як відомо, буває небагато: одна справа завжди вартує сотні слів.
Позитивним аспектом такого стану зірок і планет є те, що протиборчі сторони – навіть у найскладніших і непримиренних ситуаціях – віддадуть перевагу переговорам і відмовляться від подальшої демонстрації сили: це той випадок, коли поганий мир кращий за добру сварку.
Негативний момент такої небесної конфігурації – вірогідність бути ошуканими: не всі сторони конфлікту однаково чесні одне з одним, тож бажано перевіряти ще раз будь-які факти й докази, а також не вірити навіть найобнадійливішим обіцянкам доти, доки вони не будуть підтверджені реальними справами.
Читайте також:
- Що зірки нам пророкують: гороскоп на 7-13 листопада 2022 року
- Фінансовий гороскоп на листопад 2022 року
- Що приготували нам зірки в останні місяці 2022 року: астропрогноз
- Любовний гороскоп на листопад 2022 року
- Ретроградний Марс 30 жовтня 2022 — 12 січня 2023 року: що на нас чекає в цей час
- Спадний Місяць 9-23 листопада 2022 року: що на нас чекає в цей час