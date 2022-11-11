Осінь 2022: рекомендації астрологині на 12-14 листопада

Астрологиня розповіла, до чого нам потрібно готуватися в суботу, неділю та понеділок.

Про те, на що цього дня варто звернути особливу увагу, розповідає астропсихологиня Валентина Віттрок.

Транзитний Місяць, проходячи знаком Рака, може розраховувати на підтримку Сонця у знаку Скорпіона та Нептуна у знаку Риб. Це час сплеску інтуїції, яка визначатиме думки і вчинки навіть відвертих скептиків, які ніколи до неї не дослухалися, вважаючи, що шостого чуття не існує в природі.

Тепер зірки наполегливо рекомендують їм – як, втім, і всім іншим – звертати увагу на внутрішній голос, який творитиме справжні чудеса, підказуючи вихід із найскладніших і найважчих ситуацій. Не останню роль внутрішній голос зіграє у стосунках із людьми. По-перше, він відчує та дасть зрозуміти, тримає людина за пазухою камінь чи ні – можна їй довіряти чи не варто цього робити. По-друге, підкаже єдино правильну лінію поведінки, яка допоможе нікого не скривдити та одночасно захистити свої власні інтереси.

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