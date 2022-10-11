Осінь 2022: рекомендації астрологині на 12 жовтня

Астрологиня розповіла, до чого нам потрібно готуватися в середу.

Про те, на що цього дня варто звернути особливу увагу, розповідає астропсихологиня Валентина Віттрок.

Планета інформації та комунікацій Меркурій до 30 жовтня переходить у врівноважений і дипломатичний знак Терезів, де він одразу стане в опозицію до Юпітера у знаку Овна. Меркурій у Терезах закликає до дипломатії та вирішення будь-яких питань – зокрема і військових – мирним шляхом. Велика ймовірність, що будуть зроблені спроби вирішити конфлікти – зокрема й у війні Росії проти України – дипломатичним шляхом, та позитивний результат, беручи до уваги опозицію до Юпітера, гарантувати складно. У стосунках одне з одним люди часто використовуватимуть словесні маніпуляції, намагаючись вирішити свої проблеми за рахунок інших. Не варто на них піддаватися – перш ніж зробити те, про що хтось просить, варто поставити собі запитання – в чому полягає інтерес цієї людини.

Також варто брати до уваги той факт, що Місяць у цей час проходить знаком Тельця, де вже 12 жовтня з'єднається з Ураном та створить напружений аспект до Сатурна. Місяцю, що перебуває у знаку Тельця, хочеться спокою і максимального комфорту, але навряд чи Сатурн дасть йому таку можливість: будь-які емоції натикатимуться на обмеження, які зроблять життя менш комфортним і нуднішим.

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