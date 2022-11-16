Осінь 2022: рекомендації астрологині на 17 листопада

Про те, на що цього дня варто звернути особливу увагу, розповідає астропсихологиня Валентина Віттрок.

Транзитна Венера переходить до знака Стрільця, саме там через день – 18 листопада – опиниться і Меркурій. Переоцінити таке становище планет практично неможливо – вони виведуть на світ божий і зроблять явним усе те, що досі вдавалося тримати в таємниці.

Насамперед це стосуватиметься публічних осіб – світських персон, людей мистецтва та політиків: велика ймовірність цілих кампаній у ЗМІ, метою яких стане викриття їхніх таємниць. Якими б не були скелети в шафах відомих людей, можна не сумніватися: їх знайдуть, витягнуть назовні, виставлять напоказ і зроблять із них шоу, спостерігаючи за яким, публіка смакуватиме особливо пікантні деталі й подробиці. Можливо, тим, кому є що приховувати від так званого широкого загалу, є сенс заздалегідь оприлюднити свої секрети – так їх вдасться піднести публіці під потрібним соусом, відбувшись малою кров'ю. У протилежному разі можна завдати невиправної шкоди своїй кар'єрі та репутації – не всім внаслідок таких потрясінь вдається, умовно кажучи, піднятися та йти далі. Навряд чи за політика, який кинув напризволяще позашлюбну дитину, виборці й надалі активно голосуватимуть, а викритий у сексуальних домаганнях актор може назавжди залишитися без роботи – любов до нього глядачів наче вітром здує.

Втім, ця ситуація торкнеться і людей непублічних – вони також можуть постраждати від правдорубів Стрільця та Меркурія. Тому якщо в людини є щось, про що не знають у неї на роботі або не підозрює її друга половинка, є сенс зізнатися в цьому заздалегідь, поки не стане пізно. Так, розмова, найімовірніше, буде не з приємних, та вона нічого не означає в порівнянні з тим скандалом, який може вибухнути, коли таємне стане явним, а виправити ситуацію вже буде неможливо.

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