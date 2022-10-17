Осінь 2022: рекомендації астрологині на 18-20 жовтня

Астрологиня розповіла, до чого нам потрібно готуватися у вівторок, середу та четвер.

Про те, на що цими днями варто звернути особливу увагу, розповідає астропсихологиня Валентина Віттрок.

Транзитний Місяць рухається за знаком Лева – хочеться яскравих подій та матеріального добробуту, що зазвичай характеризують знаменитою – відомою ще від античних часів – формулою «Хліба та видовищ!»

Ми стаємо активнішими і починаємо з оптимізмом дивитися на світ взагалі і своє життя зокрема – починає здаватися, що воно налагоджується. Нам хочеться перебувати в центрі уваги, подобатися оточенню та отримувати від нього компліменти. Хочеться подій, так чи так пов'язаних із особистим життям: як максимум – кохання, як мінімум – флірту. Особливо успішними, як правило, стають керівники будь-якої ланки – зірки нагородять їх лідерськими та організаторськими якостями.

Ложку дьогтю в діжку меду додадуть важкі аспекти довгогральних планет – Урана у знаку Тельця та Сатурна у знаку Водолія. Вони негативно вплинуть на буденне життя, затьмарюючи його там, де зазвичай не буває жодних ускладнень. Наприклад, чим нас може засмутити похід у булочну?

Цими днями велика ймовірність того, що улюблений сорт, за яким, власне, і вирушили, не завезли чи, навпаки, вже розібрали – до такого розвитку подій треба бути готовими.

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