Осінь 2022: рекомендації астрологині на 21-22 вересня

Астрологиня розповіла, до чого нам потрібно готуватися в середу та четвер.

Про те, на що цього дня варто звернути особливу увагу, розповідає астропсихологиня Валентина Віттрок.

Транзитний Місяць проходитиме знаком Лева, роблячи античний слоган "Хліба й видовищ!" нагальною потребою. Усіх нас тягнутиме до публічних місць – до парків і скверів, театрів і концертних залів, музеїв та картинних галерей, кафе й ресторанів.

На успіх насамперед приречені справи, які потребують творчого підходу і нестандартного погляду на речі. Зірки подарують стільки сил, що здаватиметься, ніби є можливість зрушити з місця гори, проте розпоряджатися ними необхідно розумно, інакше легко можна буде надірватися.

Велика ймовірність виграти в лотерею, але, незважаючи на це, ризикувати останніми грошима, сідаючи за картковий стіл або до ігрового автомата, все ж не варто – легко залишитися без засобів до існування.

У сімейних і дружніх стосунках саме час наполягти на своїх правах, інакше вам сядуть на голову і звісять ніжки вниз.

Негативні якості, які будуть властиві людям у цей час, – лінь, небажання працювати над "нудними" проєктами, прагнення витрачати більше, ніж заробляєш, потяг до командирського тону та зневага до людей навколо.

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