Осінь 2022: рекомендації астрологині на 21 листопада

Про те, на що цього дня варто звернути особливу увагу, розповідає астропсихологиня Валентина Віттрок.

Сонце створить позитивний аспект до Юпітера у знаку Риб – сприятливий час для всіх представників зодіаку, але особливо – для водних (Рак, Скорпіон та Риби) і земних (Телець, Діва, Козоріг) знаків. У цей період можна вивчати і навчатися: нові знання засвоюватимуться легко – вбиратися, наче вода в губку. Бажано також займатися самоосвітою, до того ж особливо успішним буде засвоєння того, що людині цікаво, а не того, що потрібно – цей фактор необхідно взяти до уваги, записуючись на будь-які курси, лекції та семінари.

Не останню роль у нашому житті відіграє філософія – саме з її точки зору, на думку астрологів, потрібно дивитися на наше життя й події, що відбуваються в ньому, оскільки лише так вдасться зрозуміти їхні причини та наслідки.

Ну і, звісно, нинішній період не минеться без втручання в наші життя справжнього – фізіологічного та особливо платонічного – кохання. Насамперед воно, зі зрозумілих причин, стосуватиметься близьких нам людей – дітей і батьків. Втім, не виключається і ймовірність того, що хтось закохається в кіногероя чи книжкового персонажа: як у першому, так і – зрозуміло – у другому випадку такі почуття залишаться без відповіді, але прикрасять життя позитивними емоціями та мріями про нездійсненне.

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