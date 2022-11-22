Осінь 2022: рекомендації астрологині на 23 листопада

Про те, на що цього дня варто звернути особливу увагу, розповідає астропсихологиня Валентина Віттрок.

23 листопада о 23 годині 48 хвилин за Гринвічем (1 година 48 хвилин 24 листопада за київським часом) відбудеться молодик у 1-му градусі Стрільця, що створює прекрасну умову для переговорів на всіх рівнях – від особистих і ділових до тих, на яких вирішуються долі країн і народів усього світу. Велика ймовірність мирних домовленостей та припинення вогню в гарячих точках – насамперед в Україні.

Також у цей час Венера з Меркурієм, які перебувають у тому самому знаку Стрільця, створять позитивний – дружній – аспект до Хірона у знаку Овна, що свідчить про плідні зв'язки із зарубіжними країнами. Можна розраховувати на вдалі поїздки – як в евакуацію, так і на постійне місце проживання, вигідні зв'язки з діловими іноземними партнерами та стосунки – зокрема й романтичні – з людьми здалеку: цілком імовірно, що ті з нас, хто ще не знайшов своєї другої половинки, знайдуть її за тридев'ять земель.

Ну, і не останню роль – як у розташуванні зірок, так і в земному житті – зіграє той факт, що 23 листопада у свої права вступає найоптимістичніший, найдоброзичливіший і найвеселіший знак – Стрілець. Це означає, що всі ми – нехай і ненадовго – простіше дивитимемося на речі і легше ставитимемося до проблем, які перманентно створює нам життя. Збільшиться завзятість, що дозволяє досягати цілей, які ми ставимо перед собою, а отже, і список успішних проєктів серйозно поповниться. Щоправда, одночасно ми станемо менш гнучкими, тактовними та чуйними, але більш настирними (якщо не сказати зухвалими), грубуватими (можна сказати, хамовитими) і нахабними, але це, як то кажуть, зворотний бік медалі.

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