Осінь 2022: рекомендації астрологині на 23 жовтня

Про те, на що цього дня варто звернути особливу увагу, розповідає астропсихологиня Валентина Віттрок.

Сатурн виходить з ретроградної петлі і починає рухатися по прямій, що принесе багато змін у наше життя. Тим, хто за час зворотного руху цієї планети, яка любить порядок, розслабився і працював без особливого ентузіазму, доведеться опанувати себе і знову увійти в призабутий робочий графік.

Час буде сприятливим для того, щоб навести лад – як у документах та справах, так і в навколишньому просторі – починаючи зі свого житла та закінчуючи всією планетою. Сатурн, який рухається прямолінійно, також вимагатиме відмовитися від усього, чий вік минув і не лише не сприяє, а й заважає розвитку. В цьому разі може йтися про речі, які людина більше не носить – їх треба викинути або віддати на благодійність. Про будинок або квартиру, які – з різних причин – перестали влаштовувати, тому їх бажано поміняти.

Про роботу, яка більше не приносить грошей чи задоволення – саме час знайти іншу. Про стосунки, які більше не мають сенсу – оскільки святе місце порожнім не буває, місце цієї людини посяде інша – дійсно потрібна й кохана.

Сильніше від інших цей вплив Сатурна відчують представники знака Водолій або ті, у кого в ньому знаходяться важливі планети гороскопу, але й інших він так чи інакше торкнеться. В будь-якому разі всім варто пам'ятати про те, що Сатурн – це насамперед суворий порядок і регламентація, а умовно кажучи, він – вузенька стежка, що піднімається вгору між скелями, яку потрібно пройти, щоб досягти вершини.

Читайте також: