Осінь 2022: рекомендації астрологині на 24 вересня

Астрологиня розповіла, до чого нам потрібно готуватися у суботу

Про те, на що цього дня варто звернути особливу увагу, розповідає астропсихологиня Валентина Віттрок .

Сонце переходить на знак Терезів, де пробуде до 23 жовтня включно, а це означає, що люди стають спокійнішими і врівноваженими, але, на жаль, втрачають силу і енергію – вони слабшають перед життєвими обставинами.

Планувати початок серйозних професійних проєктів у цей час не варто – на них банально не вистачить сил. Будь-які конфліктні ситуації, включаючи війни, у цей час вирішуються не з позиції сили, а за допомогою дипломатії, що дає надію на їхнє врегулювання.

Збільшується потяг до прекрасного, тому зростає відвідування театрів, музеїв та виставкових залів. Також посилюється бажання мати добрий вигляд, а отже, стежити за собою, дотримуватись дієт та принципів здорового харчування, займатися спортом.

Цього року Сонце перейде на знак Терезів на тлі Меркурія у знаку Діви, який маніпулюватиме людьми та змінюватиме обставини за своїм "смаком". У холодному і розважливому знаку Діви Меркурій нагадає суспільству – втім, як і кожному з нас – про невиконані зобов'язання та обіцянки, вимагаючи стримати своє слово тут і зараз. На жаль, виконати це завдання, найімовірніше, не вдасться: занадто багато планет зараз перебувають у ретроградному русі – вони гальмуватимуть будь-які справи та проєкти.

Читайте також: