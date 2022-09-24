Осінь 2022: рекомендації астрологині на 25 вересня

Астрологиня розповіла, до чого нам потрібно готуватися в неділю.

Про те, на що цього дня варто звернути особливу увагу, розповідає астропсихологиня Валентина Віттрок.

Молодий місяць, який відбудеться о 21 годині 56 хвилин за Гринвічем (о 23 годині 56 хвилин за київським часом) у третьому градусі Терезів стане часом матеріалізації бажань. Про те, як правильно це робити, йшлося вже неодноразово, та, як кажуть, повторення – мати навчання. Пов'язаний із цим ритуал простий, але потужний і дієвий: треба взяти чистий аркуш паперу – можна навіть вирвати його зі шкільного зошита в клітинку – і записати на ньому все, про що мріється. Водночас важливо зважати на кілька значущих моментів.

По-перше, всі свої побажання необхідно формулювати зараз, наче бажане вже стало дійсним – не "я хочу купити червону машину", а "яка у мене чудова червона машина".

По-друге, не вживати частку "не": Всесвіт і підсвідомість, які відповідають за виконання бажань, не сприймають її, тому зроблять все навпаки. Тож замість слів "я не хворію" треба написати "я здорова".

По-третє, загадувати бажання потрібно лише від першої особи – нав'язувати комусь іншому те, чого хочеться самому, категорично забороняється. Слова "мій син навчається на самі лише "дванадцятки" змінити на "я – мама відмінника".

По-четверте, бажання в жодному разі не повинно завдати шкоди третім особам: якщо інакше його виконати ніяк не можна, краще взагалі від цього відмовитися. Наприклад, не можна бажати того, що належить іншій людині, особливо якщо ви про це знаєте.

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