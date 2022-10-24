Осінь 2022: рекомендації астрологині на 25 жовтня

Астрологиня розповіла, до чого нам потрібно готуватися у вівторок.

Про те, на що цього дня варто звернути особливу увагу, розповідає астропсихологиня Валентина Віттрок.

О 10 годині 50 хвилин за Грінвічем (12 годин 50 хвилин за київським часом) відбудеться часткове сонячне затемнення в 3-му градусі знака Скорпіона. У цьому затемненні розташовані два тау-квадрати (так називають труднопрохідні ситуації): Меркурій у напруженому аспекті до Плутона у знаку Козорога та Чорний Місяць, він же Ліліт, у знаку Рака. Така небесна конфігурація означає ймовірність помилок – як у професії, так і в особистому житті, маніпуляцій зі свідомістю, які здійснюватимуть як ЗМІ, так і оточення, та розчарувань – у професії та в житті.

Другий тау-квадрат формується з квадрата Сатурн – Уран – Південний вузол, що говорить про пройдений колись історичний етап, який може повторитись у наш час. Якщо зважити на те, що нинішнє затемнення є повторенням часткового сонячного затемнення 14 жовтня 2004 року, можна припустити, що повторяться і події того часу – в Україні тоді відбулися президентські вибори, що закінчилися першим майданом.

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