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Осінь 2022: рекомендації астрологині на 26-27 листопада

Автор
Міла КорольоваМіла Корольова
Дата публікації
Перегляди
184
Час на прочитання
2 хв
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Осінь 2022: рекомендації астрологині на 26-27 листопада

Фото: Credits

Астрологиня розповіла, до чого нам потрібно готуватися в суботу та неділю.

Про те, на що цього дня варто звернути особливу увагу, розповідає астропсихологиня Валентина Віттрок.

Транзитний Місяць проходить знаком Козерога, що – на щастя, лише на якийсь час – робить людей закритими, замкнутими та недружніми. Розум починає переважати над почуттями, а стриманість – над емоціями: з'являється бажання все прорахувати, не прислухаючись до доводів інтуїції – навіть ті, хто в інший час у неї вірить, не братимуть її до уваги. А оскільки далеко не кожну професійну чи життєву проблему можна, умовно кажучи, вирішити за допомогою логарифмічної лінійки, велика ймовірність помилок, які згодом доведеться виправляти.

Це також не найлегший період для тих, хто любить і кого люблять: близькі люди – особливо це стосується чоловіків – стають вкрай стриманими у прояві своїх почуттів. Ну, а оскільки жінки люблять вухами, їм не вистачатиме компліментів, сюрпризів та освідчень у коханні. До того ж їм важко буде зрозуміти, чому людина, яка ще вчора відкрито виявляла свої почуття, раптом замкнулася і стала байдужою та скутою. Не варто приймати ситуацію, що склалася, близько до серця – вже за кілька днів, коли Місяць вийде з Козерога, все знову стане як раніше – головне, за цей час не посваритися з близькими людьми всерйоз і надовго.

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Дата публікації
Перегляди
184
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