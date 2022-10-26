Осінь 2022: рекомендації астрологині на 27 жовтня

Астрологиня розповіла, до чого нам треба готуватися в четвер.

Про те, на що цього дня варто звернути особливу увагу, розповідає астропсихологиня Валентина Віттрок.

Транзитний Місяць проходить знаком Стрільця. Незважаючи на перебування у вогненному знаку, він почувається тут дуже комфортно, а оскільки Місяць відповідальний за емоції, то вони в цей час будуть виключно позитивні. Кожен із нас починає дивитися на світ з оптимізмом – несподівано може знайтися вихід із ситуацій, які ще вчора здавалися безнадійними.

Можна докорінно змінювати своє життя: переїздити до нового будинку чи квартири, влаштовуватися на роботу, записуватись на курси чи семінари – нові знання засвоюватимуться легко й без напруження. Можна займатися спортом, головне – не перебільшувати свої сили та не встановлювати світові рекорди, тим більше, що потреби в цьому немає.

Негативними якостями, якими люди володітимуть цього дня, є нав'язливість у спілкуванні, нетерпимість до чужої точки зору, нетактовність, самовпевненість та честолюбство, що переходить у марнославство. Бажання ризикувати, щоб досягти поставленої мети, не доведе до добра, тому краще відмовитися від непродуманих і непрорахованих дій.

Читайте також: