Осінь 2022: рекомендації астрологині на 29 жовтня

Астрологиня розповіла, до чого нам треба готуватися в суботу.

Про те, на що цього дня варто звернути особливу увагу, розповідає астропсихологиня Валентина Віттрок.

29 жовтня Юпітер повертається до знаку Риби, управителем якого є, недивно, що почувається там максимально комфортно. Планета удачі та успіху буде в Рибах до 21 грудня, і весь цей час багато хто з нас може розраховувати на щасливий збіг обставин. Щоправда, задарма нікому нічого не даватиметься – для отримання результату необхідно буде працювати й навчатися, отримуючи нові – необхідні для професійного зростання – знання. Юпітер також змусить нас винести уроки зі своїх удач і промахів, що допоможе в майбутньому повторити перші та уникнути других.

Ще одним ефектом впливу Юпітера на наше життя – і цим ми будемо завдячувати близькому розташуванню Нептуна – стане відчуття "викривленості" навколишнього світу. Ми можемо плутатися в уявленнях про добро і зло, ірраціонально мислити і дружити не з логікою, а з підсвідомістю, що не полегшить життя, а навпаки – зробить його складнішим і водночас загадковішим та цікавішим.

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