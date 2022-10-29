Осінь 2022: рекомендації астрологині на 30 жовтня

Про те, на що цього дня варто звернути особливу увагу, розповідає астропсихологиня Валентина Віттрок.

Меркурій переходить у знак Скорпіона, що належить до водної стихії, а Марс стає ретроградним аж до 12 січня 2023 року. Червона планета стає ретроградною раз на два роки – причиною цього стає близьке наближення до Землі – за рахунок цього виникає ілюзія ретроградності. Марс поставить Землю на "лінію вогню" між собою і Сонцем: у такі моменти люди починають виявляти небажаний поспіх у всьому, а у разі невдач – виявляти агресивність. Марс провокує різні поламання та повернення до старих – заморожених – військових конфліктів. У цей період небажано купувати все, що так чи так пов'язано з металом — починаючи з автомобілів і закінчуючи столовими приладами, оскільки все це виявиться низькою якості і дуже швидко стане непридатним.

Якщо говорити про те, що Марс у цей час перебуває під керуванням Меркурія, що найбезпосереднішим – і негативним – чином позначиться на інтелектуальній сфері, пересуваннях у просторі – поїздках та подорожах, а також середовищі, в якому людина мешкає – це стосується її друзів, родичів та сусідів. Ретро-Марс також відповідає за поспішні, непродумані рішення і так звану "злу мову", коли необдумані висловлювання можуть призвести до прикрих сварок та конфліктів. Будь-які об'єднання і структури, створені в цей час, виявляться свідомо нежиттєздатними: так, 1990-го ретроградний Марс, що розташувався в знаку Близнят, багато сприяв розпаду СРСР. Від листопада цього року з людством почнуть відбуватися глобальні трансформації, і ретроградний Марс відіграватиме у цих процесах не останню роль.

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