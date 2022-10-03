Осінь 2022: рекомендації астрологині на 4-6 жовтня

Астрологиня розповіла, до чого нам потрібно готуватися у вівторок, середу та четвер.

Про те, на що цього дня варто звернути особливу увагу, розповідає астропсихологиня Валентина Віттрок.

Транзитний Місяць, проходячи знаком Водолія, формує підтримувальні аспекти до Марса у знаку Близнят, Венери та Сонця. Однак 5 жовтня Місяць з'єднується із Сатурном і створює так званий тау-квадрат – прямокутний трикутник – до Урана з Північним вузлом у знаку Тельця та Південним вузлом у знаку Скорпіона.

Місяць у цій конфігурації зазвичай зіграє роль тригера, який приведе битву титанів, що триває другий рік — Сатурна і Урана — до серйозних наслідків у світовому масштабі.

Оскільки консерватор-Сатурн відстоює традиційні цінності, а новатор-Уран відповідає за технології та інновації, результатом протиборства може стати зміна урядів на нові, більш прогресивні. Ті, у кого в натальній карті 19 градуси відзначені у фіксованих знаках – Лева, Тельця та Скорпіона – можуть відчути подих долі: все, що станеться з ними цими днями, невипадково і отримає своє продовження в найближчому майбутньому.

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