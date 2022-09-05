Осінь 2022: рекомендації астрологині на 6-7 вересня

Астрологиня розповіла, до чого нам потрібно готуватися у вівторок та середу.

Про те, на що цього дня варто звернути особливу увагу, розповідає астропсихологиня Валентина Віттрок.

6 вересня Венера зайде до знаку Діви, де перебуватиме понад три тижні – до 30 вересня. Протягом цього часу планета любові і краси, по-перше, зіткнеться з Марсом зі знаку Близнюків, що на земному рівні призведе до конфліктів та сварок. По-друге, потрапить в опозицію до Нептуна, а це стане причиною ілюзій, обману та, як наслідок, розчарувань. Втім, незважаючи на те, що в знаку Діви Венера відчуває себе астрологічно слабкою й безпорадною, самим його представникам – людям- Дівам – її перебування там піде на користь: Венера подарує їм шарм, витонченість смаку та вічну молодість. Яскравим прикладом такого впливу знака є Ґете, який у 84 роки був закоханий у молоденьку фрейліну, котрій присвячував вірші – в його гороскопі Венера була у знаку Діви.

Ще одна важлива астрономічна подія цього часу – 6 та 7 вересня Марс стає на вісь катастроф, а це означає, що обережними треба бути всім без винятку. Не варто займатися екстремальними видами спорту, водити машину на забороненій швидкості (найкраще взагалі не сідати за кермо), користуватися особливо небезпечними видами транспорту – насамперед повітряним та водним. Становище посилить проходження Місяця по знаку Козерога, де він на певний час з'єднається із Плутоном у 27-му градусі: від різких рухів варто відмовитися всім представникам знаку, та особливо це стосуватиметься тих, хто з'явився на світ 17 січня.

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