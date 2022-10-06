Осінь 2022: рекомендації астрологині на 7-8 жовтня

Астрологиня розповіла, до чого нам потрібно готуватися у п'ятницю та суботу.

Про те, на що цього дня варто звернути особливу увагу, розповідає астропсихологиня Валентина Віттрок.

Транзитний Місяць, проходячи знаком Риб, приносить у наше життя багато таємниць, фантазій та містики – навіть переконаним цинікам хочеться вірити у казки та дива. У професійному плані необхідно ставити собі реальні мети, способи досягнення яких зрозумілі і вимагають особливих підходів. Замість легкого флірту хочеться серйозних та тривалих стосунків, які передбачають офіційне оформлення стосунків.

Час ідеальний для творчості – цим бажано скористатися як тим, чия робота безпосередньо пов'язана з ним, так і тим, хто далекий від цього: навіть технічні завдання цими днями необхідно вирішувати з креативної точки зору. Люди в такі періоди стають емпатічнішими – вони входять у чуже становище, співчувають іншим. Втім, кожному з нас, своєю чергою, хочеться теплоти, уваги та порозуміння.

Зворотним боком "медалі" можуть стати такі непродуктивні почуття та властивості, як плаксивість, примхливість, лагідність, жаль до себе та схильність до забобонів. Якщо людина починає злитися або гніватися, ці почуття здатні захлеснути її з головою і стати причиною серйозних конфліктів з оточенням.

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