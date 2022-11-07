Осінь 2022: рекомендації астрологині на 8 листопада

Про те, на що цього дня варто звернути особливу увагу, розповідає астропсихологиня Валентина Віттрок.

Місячне затемнення станеться 8 листопада об 11 годині 2 хвилини за Гринвічем (о 13 годині 2 хвилини за київським часом) у сімнадцятому градусі знака Тельця та сімнадцятому градусі знака Скорпіона, вищу силу в якому набирає Чорний Місяць, він же – Ліліт. У мить затемнення саме він створить мажорний аспект до двох планет – Венери й Нептуна, що послабить будь-які негативні якості, з якими можуть зіткнутися люди.

Відчиняться "ворота Попелюшки", які зазвичай надають людям небачені можливості: саме в такий час знаменита казкова героїня зустріла принца і стала його дружиною. Правда, якою в цей час буде енергія "воріт" – позитивною чи негативною – стане зрозумілим лише через деякий час. Наразі ж важливо пам'ятати, що години, коли відбувається затемнення, є магічними, тож дуже важливо не вабити себе надіями, нікому не бажати зла і нікого не приворожувати: можливо, вдасться закохати в себе іншу людину, але добром таке насильство над її особистістю не закінчиться.

Венера в цей період пройде через руйнівний чорно-магічний градус знака Скорпіона, перебуваючи водночас у напруженому аспекті до Сатурна та з'єднання Місяця й Урану. Темна енергія місячного затемнення дуже сильна, тому – собі для добра – необхідно всіма можливими способами уникати спокус. Це час трансформації матерії, коли лікувальні трави наповнюються отрутою, а смерть – як форма переходу з одного стану в інший – обов'язково нагадає про себе. Вона може бути як буквальною – відхід із життя, так і символічною – наприклад, втрата любові або крах проєкту, на який було витрачено багато часу та сил.

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