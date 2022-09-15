Осінь 2022: рекомендації астрологині на 16-18 вересня

Астрологиня розповіла, до чого нам потрібно готуватись у пʼятницю, суботу та неділю.

Про те, на що цього дня варто звернути особливу увагу, розповідає астропсихологиня Валентина Віттрок.

Транзитний Місяць проходить знаком Близнюків, створюючи напружений аспект до Сонця, Венери та Марсу.

У такі дні люди завжди стають балакучими, не контролюють те, що говорять, тому можуть вибалакати якусь важливу таємницю або сказати щось зайве близькій людині, тим самим настроївши її проти себе.

Щоб уникнути негативних наслідків, доведеться – буквально – весь час «ловити» себе за язик, не даючи йому волі. Небажано також встрягати у суперечки – в них цього часу народиться не істина, як заведено вважати, а конфлікт, вийти з якого буде непросто.

Але є й хороші новини: 17 вересня Сонце буде в 25-му – королівському – градусі знака Діви, який астрологи вважають градусом везіння. Варто скористатися цим фактором, щоб здійснити одне, нехай і невелике бажання.

Читайте також: