Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
78
Час на прочитання
5 хв

Осіннє рівнодення 22 вересня 2025 року: що на нас чекає в цей унікальний час

Осіннє рівнодення 22 вересня 2025 року відбувається в момент входження Сонця в знак Терези, керований Венерою. Тому цей день завжди несе в собі нотки краси, дипломатії, прагнення до рівноваги між собою та іншими.

Автор публікації
Фото автора: Марина Скаді Марина Скаді
Осіннє рівнодення 22 вересня 2025 року

Осіннє рівнодення 22 вересня 2025 року / © Associated Press

22 вересня о 21:20 (gmt+3) Сонце перетинає небесний екватор, вступаючи в знак Терези, що символізує настання астрономічної осені від моменту осіннього рівнодення. Це день, коли день і ніч зрівнюються, коли світло й тьма стають рівними за силою, коли сама природа немовби пропонує людині зупинитися, видихнути та згадати про баланс, розповідає астрологиня і авторка YouTube-каналу Марина Скаді (Марина Соколова).

Осіннє рівнодення сприяє досягненню балансу між внутрішніми і зовнішніми процесами. Усе, що було активно, яскраво, стрімко влітку, тепер потребує осмислення, інтеграції, завершення.

У багатьох культурах осіннє рівнодення вважалося часом подяки і жертвопринесення. У слов’ян — це період збирання врожаю, зміцнення родинних зв’язків, шанування предків. У Європі — свята родючості, присвячені богам землі. На Сході — ритуали очищення, медитації, практики відпускання.

Міфологічно осіннє рівнодення пов’язане з переміщенням Персефони до підземного світу, з початком її подорожі до Аїда. Це символ входу в тінь, у несвідоме, у глибинні шари психіки, де ми стикаємося із собою справжніми — без масок, без сонячного світла.

2025 року рівнодення особливо значуще, тому що воно відбувається на тлі важкого транзиту Марса і Ліліт у Скорпіоні. Це створює тло напруження, розтину тіньових тем, емоційної турбулентності. І саме тому рівнодення стає точкою опори — моментом, коли ми можемо знайти внутрішній спокій, незважаючи на зовнішню нестабільність.

У перші дні після осіннього рівнодення Всесвіт пропонує нам вирівняти внутрішні терези і знайти ясність. Це запрошення до глибини, чесності у стосунках і краси, яка народжується з рівноваги.

Цього року осіннє рівнодення настає під час опозиції з ретро-Нептуном. Такої комбінації не було більше ніж 165 років, що створює певну часову лійку, яка з’єднує минуле, сьогодення і майбутнє через призму ілюзій, істини і балансу.

Але 2025 року цей баланс порушується — опозиція з ретроградним Нептуном у Рибах створює туман, розщеплення, внутрішню дезорієнтацію, з одного боку. Але, з іншого боку, під впливом цього аспекту може статися прорив у свідомості, даючи змогу доторкнутися до духовного знання.

Нептун — планета ілюзій, містицизму, жертовності й розчинення кордонів. У ретрофазі він повертає в минуле, у старі мрії, залежності, пошуки вищого. І в опозиції до Сонця Нептун затьмарює логічність, підміняє істину фантазією, викликає сумніви у власних мотивах.

1861 року така сама конфігурація супроводжувала глобальні ідеологічні зрушення. Це був період:

  • зростання містичних і спіритуалістичних рухів у Європі та США;

  • посилення релігійних реформ і філософських течій, які прагнуть об’єднати науку і віру;

  • соціальних заворушень, викликаних конфліктом між раціональним та ірраціональним, між особистою свободою і колективною мораллю.

Ця опозиція тоді відображала боротьбу між світлом розуму і темрявою фанатизму, між особистою волею і колективною ілюзією. І зараз, 2025 року, ми знову стикаємося з цим архетиповим конфліктом.

На особистому рівні може виявитися як втрата орієнтації, виникнути труднощі з ухваленням рішень, з’явитися відчуття, що «все не те». Психологічна вразливість, схильність до самообману, ідеалізація партнерів, занурення в мрії — найімовірніші складнощі в третій декаді вересня.

Люди, які прагнуть пізнати себе і навколишній світ, можуть пережити духовну кризу або прорив — від бажання знайти «справжню істину», до ризику потрапити в пастку власних ілюзій.

Опозиція Сатурна і Нептуна завжди створює інформаційний шум: фейки, маніпуляції, спотворення фактів. А коли це відбувається в осі взаємин, яку утворюють знаки Овен і Терези, частіше, ніж зазвичай, виникають складнощі в комунікації: непорозуміння, подвійні смисли, приховані мотиви.

Якщо використовувати енергію аспекту правильно, можливі прориви в мистецтві, поезії, медитативних практиках. А ідеологічні конфлікти можуть стати можливістю масового пробудження — якщо суспільство обере шлях усвідомленості, а не втечі від реальності.

У третій декаді вересня 2025 року не варто ухвалювати рішення на емоціях — особливо у стосунках, фінансах, духовних практиках. Фільтруйте інформацію і не допускайте зміненого стану свідомості під впливом алкоголю або інших речовин. Не забувайте, що ретро-Нептун може затуманити навіть найяскравіший розум і найочевидніші речі.

Дуже важливо в цей період звернутися до тіла і природи — Терези вимагають балансу, а Нептун — заземлення. Добре зайнятися творчістю і медитацією — це час, коли інтуїція може стати провідником, якщо вона не пригнічена страхом.

Осіннє рівнодення 2025 року — як дзеркало між світами. Воно показує, де ми втратили рівновагу між розумом і душею, між особистою волею і колективною мрією. І якщо ми готові дивитися в це дзеркало чесно, воно може стати точкою пробудження.

Якщо є можливість, проведіть ритуал внутрішнього налаштування й очищення. Найкращий час для цього — 22 вересня, упродовж кількох годин після точного моменту рівнодення (21:20 GMT+3). Мета: відновити внутрішній баланс, очистити від ілюзій та емоційного туману, налаштуватися на чесні стосунки із собою й іншими, активувати інтуїцію та духовний зір.

Виберіть тихе місце, бажано з доступом до природи або хоча б вікна. Атрибути: 2 різнокольорові свічки (символ дня і ночі), посудина з водою (як елемент Нептуна), дзеркало або чаша (для роботи з віддзеркаленням), папір і ручка, ефірна олія лаванди чи шавлії (можна будь-яку іншу, головне, щоб був приємний запах).

Перебіг ритуалу:

Протріть поверхні, запаліть свічки, капніть олію у воду або аромалампу. Нехай повітря стане легким і прозорим. Сядьте між двома свічками. Уявіть, що одна — це день, інша — ніч. Ви — точка рівноваги між ними. Відчуйте, як енергія вирівнюється.

Дивіться у воду або дзеркало. Нехай відображення стане символом Нептуна — того, що спотворює, але може показати істину, якщо дивитися глибше. Поставте собі запитання: «Де я втрачаю себе в ілюзіях? Що заважає мені бути чесним із собою?».

Напишіть на папері все, що спливає: страхи, заплутані почуття, хибні образи, чужі очікування. Не редагуйте — просто виплесніть це, звільніться.

Спаліть папір (якщо безпечно) або порвіть і опустіть у воду. Уявіть, як усе розчиняється. Скажіть уголос: «Я відпускаю те, що не моє. Я обираю чіткість і рівновагу».

Заплющте очі й уявіть, як між двома свічками народжується золотий промінь — ваша внутрішня вісь. Відчуйте, як він з’єднує розум і серце, інтуїцію і волю.

Після ритуалу пийте воду повільно — як акт прийняття нової енергії. Запишіть інсайти, образи, відчуття. Протягом 3 днів уникайте перенавантаження, сварок і суперечок, емоційних гойдалок — нехай енергія рівноваги закріпиться.

Дата публікації
Кількість переглядів
78
Наступна публікація

