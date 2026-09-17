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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
23
Час на прочитання
5 хв

Осіннє рівнодення 23 вересня: для трьох знаків зодіаку починається особливо сприятливий період

23 вересня о 03:05 (GMT+3) настає один із чотирьох головних астрономічних та астрологічних моментів року — осіннє рівнодення. Сонце перетинає небесний екватор і входить у кардинальний знак Терезів, а на всій планеті, від полюса до полюса, день і ніч на кілька годин зрівнюються за тривалістю.

Автор публікації
Фото автора: Марина Скаді Марина Скаді
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Осіннє рівнодення 23 вересня 2026 року

Осіннє рівнодення 23 вересня 2026 року / © Associated Press

Невипадково саме в цей момент Сонце входить у знак, символом якого є Терези — єдиний неживий знак зодіаку, інструмент правосуддя. У грецькій міфології це атрибут богині Феміди, яка уособлює божественний закон і справедливість, та її дочки Діке, богині людського правосуддя, яка, за легендою, тримала в руках терези, що зважують вчинки людей без гніву та упередженості, розповідає астрологиня і авторка YouTube-каналу Марина Скаді (Марина Соколова).

Існує й інший, більш давній образ, пов’язаний саме з рівноденням — міф про Персефону, яка готується покинути верхній світ і спуститися до Аїда. Осіннє рівнодення традиційно вважалося моментом, коли баланс між світлом і темрявою на мить досягає досконалості, перш ніж чаша терезів починає схилятися в бік темряви — дні стають коротшими, а ночі — довшими, аж до зимового сонцестояння. Деметра, сумуючи за відходом доньки, забирає своє благословення з полів, і природа повільно занурюється в сон.

В астрології Терези належать до кардинальних знаків — так само, як Овен, Рак і Козоріг, вони знаменують початок нового сезону, а не його середину чи завершення. Саме тому рівнодення називають кардинальною точкою року: це не плавний перехід, а різкий, чіткий рубіж, поріг між двома принципово різними станами світу.

Якщо весняне рівнодення в березні — це точка народження, вибуховий старт нового циклу (Овен, вогонь, воля), то осіннє рівнодення — його дзеркальне відображення: точка рівноваги, паузи, свідомого вибору напряму перед тим, як почнеться рух до спокою та внутрішньої роботи зими.

З астрономічної точки зору у момент рівнодення Сонце перебуває точно над екватором, і на всій Землі — від екватора до полюсів — світло й темрява ділять добу практично порівну. Це рідкісний момент фізичної, буквальної рівноваги в природі, який на символічному рівні відбивається в темі, яку несе сезон Терезів, що починається: необхідність знайти рівновагу у власному житті — між роботою та відпочинком, між «я» та «іншими», між дією та спокоєм.

Примітно, що цей баланс — це не статичний, застиглий стан, а саме точка переходу. Зрівноважившись на мить, чаші терезів одразу ж починають свій подальший рух — так і в житті людини рівновага рідко буває кінцевою метою, скоріше це точка, з якої починається усвідомлений вибір нового напрямку.

Від 23 вересня колективна атмосфера зміщується у бік тем партнерства, дипломатії, естетики та справедливості. Це час, коли:

Стосунки виходять на перший план. Питання, пов’язані з «ми» замість «я», починають вимагати більше уваги — партнерство, шлюб, ділові союзи, будь-яка взаємодія, де важливо враховувати інтереси іншої сторони.

Посилюється потреба в гармонії. Після емоційно насичених, часом драматичних літніх місяців багато хто відчуває сильне бажання заспокоїтися, знайти рівновагу, оточити себе красою та спокоєм.

Посилюється прагнення до справедливості. Теми правосуддя, чесності, рівного розподілу — як у особистих стосунках, так і в ширшому, суспільному масштабі — стають особливо актуальними.

Зростає дипломатичність. Прямолінійність і конфронтація поступаються місцем переговорам, компромісам та пошуку рішень, що влаштовують усі сторони.

Практичне застосування енергії осіннього рівнодення

З давніх-давен рівнодення вважалися особливими точками сили, сприятливими для ритуалів рівноваги та намірів. Кілька практичних ідей щодо того, як використати енергію цього моменту:

Проведіть особистий аналіз свого балансу. Поставте собі чесне запитання: де в моєму житті зараз є дисбаланс — занадто багато роботи й замало відпочинку, занадто багато віддачі й замало отримання, занадто багато «я» й замало «ми»? Рівнодення — ідеальний момент для такої інвентаризації.

Почніть домовлятися там, де раніше наполягали. Якщо у стосунках чи справах накопичилася напруженість через небажання поступитися, енергія сезону Терезів особливо сприятлива для пошуку компромісу.

Оточіть себе красою. Символічно це час, щоб навести естетичний лад навколо себе — у домі, у гардеробі, у оточенні — як спосіб налаштуватися на гармонійну хвилю сезону, що починається.

Відпустіть те, що порушує рівновагу. Як Персефона, що готується до спуску, дозвольте собі символічно «відпустити» врожай літа, що минає, — завершити те, що було розпочато, і з легким серцем увійти в сезон внутрішньої рівноваги.

Метафора моменту

Уявіть собі величезні ваги, підвішені десь у центрі всесвіту. Усе літо одна чаша переважала іншу — світла було більше, ніж темряви, руху — більше, ніж спокою. І ось, о 03:05 ранку 23 вересня, на одну коротку мить обидві чаші завмирають в ідеальній рівновазі — світ затамовує подих. А потім, плавно, але неминуче, друга чаша починає опускатися, знаменуючи початок нового, більш споглядального півріччя.

Головний сенс дня: рівнодення нагадує, що рівновага — це момент ясності, з якого народжується наступний усвідомлений вибір. Скористайтеся цією рідкісною точкою рівноваги, щоб чесно поглянути на своє життя і вирішити, у який бік ви хочете схилити шальки терезів далі.

З приходом Сонця у знак Терезів для представників повітряної стихії — Близнят, Терезів та Водолія — розпочинається особливо сприятливий, легкий зодіакальний місяць. Усі три знаки належать до однієї стихії, і енергія сезону, що починається, сприймається ними не як випробування, а як ковток свіжого повітря — у буквальному сенсі слова.

Терези найяскравіше переживають цей період — Сонце входить у їхній знак, даруючи додаткові сили, чарівність і впевненість. Це особистий зодіакальний місяць, коли представники Терезів особливо легко знаходять гармонію з оточенням, а їхній природний дар дипломатії та смак розкриваються на повну силу.

Близнята, перебуваючи в гармонійному повітряному тригоні з Терезами, відчувають легкість у спілкуванні, обміні ідеями та нових знайомствах. Розмови складаються особливо легко, а цікавість знаходить сприятливий ґрунт для нових відкриттів без зайвого напруження.

Водолій у цьому ж тригоні отримує підтримку для втілення нестандартних ідей та зміцнення соціальних зв’язків — однодумців знайти легше, ніж зазвичай, а прагнення до свободи гармонійно поєднується з почуттям приналежності до спільноти.

Усім трьом знакам варто скористатися цим місяцем, щоб додати трохи легкості у своє життя — повітряна стихія зараз стає союзником, який допомагає мислити вільніше, спілкуватися щиріше та знаходити рівновагу без зайвих зусиль.

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