Осіннє рівнодення 22 вересня 2021: день сили, який приваблює достаток і кохання

День осіннього рівнодення в астрології та нумерології вважається однією з найважливіших тимчасових точок року.

Представляючи зодіак у вигляді кола, що складається з 12 секторів — знаків зодіаку — по 30° кожний, і з огляду на напрям їх розташування проти годинникової стрілки, астрологія бере за основу базові твердження, що: точки рівнодень і точки сонцестоянь поділяють зодіак на 4 сектори. Кожна з цих точок є початком черговоъ пори року в природі та так же визначає початок прояви кожної з 4 стихій. Осіннє рівнодення в 2021 році — 22 вересня о 22:21 за київським часом. У момент Осіннього Рівнодення Сонце перетинає кардинальну точку — нульовий градус знака зодіаку Терези, розповідає астрологиня Марина Скаді.

Астрономічно цей день вважається початком осені, коли відбувається перехід, перебудова з річного ритму на зимовий. Опадає листя, жовтіє трава, повітря стає прозорішим. Уже не стійка погода, тепло змінюється першими холодами, пориви вітру приносять більш холодні і затяжні дощі. Активність поступово переходить в іншу якість. Більш проявлені інтелектуальні, ментальні і розумові процеси. Починається навчальний рік, люди після відпусток вмикаються в роботу, активізуються соціальні взаємини. Сонце водночас перетинає небесний екватор і переходить з північної півкулі в південну. День стає дорівнює ночі з невеликим розходженням. Наші предки прощалися з теплим сезоном і вітали зиму. За народними повір'ями, яка погода буде цього дня, така осінь і очікується.

Пора підбивати підсумки, в цей день можна відчути стан, в якому досягається гармонія між духом і тілом. Цього дня Меркурій в квадратурі з ретро-Плутоном можуть відвідувати тривожні думки. Щось обов'язково зміниться, і багато людей відчувають, що відбудуться кардинальні зміни в тій чи іншій сфері життя в найближчі дні.

Мабон — неопоганське свято, один з ключових тимчасових точок Колеса року віккан. Святкується в День осіннього рівнодення. За традицією, в Мабон вшановують покійних жінок сім'ї. Мабон традиційно пов'язується з заготовленням всіх дарів матері-Землі. Кельтські відьмаки проводили ритуали, які гарантували, що їжі вистачить на зиму. У стародавніх кельтів вважався фестивалем врожаю і дозрівання яблук. Відлуння кельтських традицій збереглися у великій кількості європейських країн, де і до цього дня в кінці вересня — початку жовтня проводяться свята, пов'язані з закінченням збирання врожаю.

Осіннє рівнодення 22 вересня 2021 року особливе за своєю енергетикою — воно настає на наступний день після повні. Всесвіт надає нам всі шанси і можливості щоб змінити життя на краще. День сприятливий для того, щоб позбутися від непотрібного (шкідливих звичок, зайвих кілограмів, токсичних людей, непотрібних речей).

Оскільки Осіннє Рівнодення настає пізно ввечері 22 вересня, то ранок 23 вересня також дуже важливий для всіх — це перший світанок після перетину Сонцем нульового градуса Терезів. Бажано почати дні 23 вересня з умивання росою ще перед світанком — це допоможе зберегти і продовжити молодість. Намагайтеся зустріти світанок — насолодитеся сходом Сонця. Дуже добре, якщо ви самостійно виготовите ріг достатку і спечете пиріг добробуту, що символізує достаток у всіх сферах вашого життя.

У день осіннього рівнодення 22 вересня 2021 року Місяць перебуває в Овні в гармонійному аспекті з ретро-Юпітером, але в напруженності з ретро-Плутоном, Венера в опозиції з ретро-Ураном — дуже активний потенціал дня. Для багатьох це день кардинальних змін, усвідомлення чогось дуже важливого, відбувається багато спірних ситуацій, що викликають важкі емоційні стани. Однак, Всесвіт дає шанс знайти вихід із найскладнішої ситуації, закликає зайнятися перетворенням за найбільш бентежливими життєвими сферами. Натхнення і прилив енергії забезпечать швидку матеріалізацію сміливих ідей і виконання давно задуманих справ, але тільки в тому разі, якщо заздалегідь підготовлений пакет документів, і залишилося тільки отримати схвалення згори.

До 22 вересня намагайтеся зробити основну роботу, особливо якщо ви залежите від інших людей, пов'язані з ними фінансовими справами, партнерськими взаєминами, тому що настрій у багатьох змінюється, все може все перевернутися з ніг на голову — і навпаки, просто в одну мить. Через байдужість, відстороненість складно утримати партнерство. Багато хто хоче нових вражень, що для усталених стосунків не дуже добре. Цього дня краще зосередитися на моменті "тут і зараз", не забігати планами в далеке майбутнє, будувати візаємини в сьогоденні і прораховувати можливі шляхи розвитку, ретельно обмірковуючи і зважуючи кожен варіант.

Сонце увійшло в знак Терези — тут має статус падіння, — на перший план виходить залаштункова робота, люди не особливо прагнуть продемонструвати свої дії. Однак, в цьому є і плюси — значно зменшується кількість охочих ствердитися за чужий рахунок. Починається хороший період для вирішення конфліктів і розбіжностей, оскільки Сонце в Терезах любить гармонію, і прагнення досягти рівноваги. Підвищується спокій, умиротворення, врівноваженість. У цей період буде підвищене бажання займатися собою, стежити за своєю фізичною формою, що позитивно позначиться в сферах краси і здоров'я.

Протягом найближчого місяця після Осіннього рівнодення Сонце побудує гармонійні аспекти з ретро-Сатурном і ретро-Юпітером — цей час добре використовувати для проведення важливих переговорів, вирішення складних фінансових та юридичних питань, розбирання адміністративних і господарських проблем.

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