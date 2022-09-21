Осіннє рівнодення 23 вересня 2022 року: що на нас чекає в цей час

Осіннє рівнодення є початком осені за астрономічним календарем і 2022 року настає 23 вересня о 04:04 за київським часом, тобто від цього моменту Сонце входить у знак зодіаку Терези, що належить до стихії Повітря.

З давніх-давен було відомо, що все у світі складається з чотирьох стихій або енергій: Вогонь, Земля, Вода, Повітря. Під цим мається на увазі певна якість енергії. У своєму річному зверненні навколо Сонця наша Земля проходить через чотири кардинальні точки: дні Весняного та Осіннього рівнодень (20-21 березня та 22-23 вересня) та дні Літнього та Зимового Сонцестоянь (21-22 червня та 21-22 грудня). З астрономічної точки зору це найнестійкіші точки орбіти Землі. Із позиції астрології можна сказати, що у цих точках відбувається хіба що стрибкоподібна зміна якостей біополя Землі. Залежно від того, високосний рік чи ні, точна дата кардинальних точок року змінюється в межах доби, розповідає астрологиня Марина Скаді (Марина Соколова).

Після Осіннього Рівненства енергії ущільнюються і набувають якостей стихії Землі, прибувають холоди, оскільки наступна кардинальна точка року – Зимове Сонцестояння, у Козорозі – земному знаку. Різкий перехід від однієї якості до іншої може викликати у людей порушення внутрішньої рівноваги, що може призвести як до погіршення самопочуття та зниження працездатності, так і соціальних конфліктів.

Будь-які ініціативи, заходи, починання за кілька днів до Осіннього рівнодення, а також напередодні інших кардинальних точок року приречені на провал. Принаймні після того, як Сонце перетне кардинальну точку року, все, що було актуально до цього моменту, втратить свою значущість.

Дотримуючись природних ритмів, що відповідають зміні пір року, діючи відповідно до довкілля, можна значно покращити якість свого життя. Осіннє рівнодення — день Сили, і одразу ж після моменту переходу Сонця на знак Терези, починаються сприятливі дні для різного роду діяльності людини.

Перед кардинальними точками року підвищується тривожність, люди стають неспокійнішими, з'являються сумніви щодо правильності обраного шляху чи партнера. Сонце у Терезах допоможе привести внутрішні енергії людини в рівновагу та створити відчуття комфорту.

Від 23 вересня до кінця місяця – доленосний період для багатьох людей. Після Осіннього рівнодення настане відносна стабільність, зникнуть негативні установки підсвідомості. Традиційно, пора весіль потрапляє на осінь, а максимум припадає на період активних енергій знаку Терези. Цей час вважається сприятливим для зачаття здорової дитини, оскільки організм майбутніх батьків наповнений літнім теплом, сонячною енергією, вітамінами.

Осіннє рівнодення – час підбиття підсумків, наведення ладу у своєму житті та досягнення балансу у всіх життєвих сферах. У дохристиянські часи, у традиціях язичницького періоду всі природні явища навколишнього світу, особливо пов'язані з Сонцем, набули сакрального характеру.

День Осіннього Рівнодення – державне свято Японії, яке святкують щороку на згадку про предків та померлих. Святкування супроводжується проведенням поминальних церемоній на честь покійних родичів. У слов'янській традиції у вересні є три свята під назвою Осеніни, одне з них припадає якраз на день Осіннього рівнодення. Поганські вірування стародавніх східних слов'ян пов'язували цю дату зі збиранням рослин для оберегів та прогнозами на майбутню зиму.

У стародавніх слов'ян, як і в інших язичників, у вересні Сонце переживало переродження з "дорослого" стану в "старечий", а в день Осіннього рівнодення вони святкували настання сьомого місяця року від дня Весняного Рівноденства.

День Осіннього рівнодення у вікканському Колесі року називається Мабон, що символізує звільнення від усього старого і віджилого, а також відтворення почестей покійним членам жіночої половини сім'ї. Це свято закінчення збирання овочів, фруктів, бобових та зернових культур, що залишилися. Він пов'язаний і із заготівлею дикорослих чи зелених плодів, дарів Матері-Землі.

У день Осіннього рівнодення 23 вересня 2022 Сонце з'єднується з ретроградним Меркурієм, що створює особливу атмосферу. Давно розпочаті процеси набувають нового сенсу, стають зрозумілі таємні смисли того, що відбувається навколо, приходить усвідомлення з багатьох питань. З'являється можливість зробити ривок вперед у справах, які мляво розвиваються, і вийти на наступний рівень, а, можливо, поставити крапку, якщо таке бажання є.

Сонячна активність та місячні цикли мають сильний вплив на людину. Сонце управляє знаком Лева, в якому в день Осіннього Рівнодення 2022 року перебуває Місяць, посилюючи своїм становищем енергію Сонця у Терезах і сам потенціал кардинальної точки року. Можна очікувати цього дня гучні заяви очільників держав, різких поворотів подій у звичному руслі повсякденності. У ніч проти 23 вересня спробуйте лягти спати в хорошому настрої, зранку згадайте те, що вам снилося. У день Осіннього рівнодення ви самі здатні задати тло подій на наступні кілька місяців (до Зимового Сонцестояння), тому не думайте про погане і не піддавайтеся маніпуляціям, щоб не стати жертвою.

Оскільки планетарні енергії дуже потужні 23 вересня 2022 року, варто підійти з усією відповідальністю та максимальною увагою до всього, що відбувається цього дня. Час рішучих дій та швидкого отримання результатів. Кардинальні зміни відбудуться у всіх, однак, представники стихії Повітря – Близнята, Терези та Водолій, у вигідніших умовах порівняно з іншими знаками зодіаку.

Складним і напруженим день Осіннього рівнодення і найближчими днями після нього буде для Овнів, Раків та Козорогів – це час непростого вибору, необхідності швидко приймати рішення та перешкод, що зненацька виникли, через які руйнуються плани. Щоб звести до мінімуму можливі потрясіння, не робіть жодних важливих кроків 21 та 22 жовтня 2022 року.

Більшість Левів та Стрільців зможуть здобути спокій та жити в гармонії зі світом та самим собою.

Тельці, Діви, Скорпіони, Риби змушені будуть змінювати свій звичний режим дня, перебудовувати на новий лад свою професійну сферу та життя загалом.

Осіннє рівнодення закінчує один цикл і починає новий, а в період їхньої зміни найбільше страждає той, хто не хоче змінюватися, тому не варто чіплятися за те, що йде. Живіть відповідно до ритм Космосу, оновлюйте своє життя одразу ж після кардинальних точок року – і ви побачите, як все навколо змінюється на краще. Прикрасьте будинок гілочками горобини, приготуйте смачну випічку з кукурудзяного борошна та різні страви із фруктів та овочів нового врожаю.

23 вересня – слушний день для проведення обрядів та ритуалів щодо очищення від негативу. Підготуйте простір для нового щасливого життя, а в Молодик 26 вересня створіть для себе список бажань і план дій на найближчі місяці.

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