Осіннє рівнодення та свято горобини 23 вересня 2023 року: що на нас чекає в цей час

23 вересня о 09:50 за київським часом Сонце входить у знак Терези, тобто настає Осіннє рівнодення. Саме цього дня тривалість дня та ночі рівні. Починається астрономічна осінь у Північній півкулі, а Південній півкулі, відповідно, починається весна.

У стародавніх слов'ян день осіннього рівнодення був присвячений жінкам і породіллям, зокрема, збігався з Різдвом Пресвятої Богородиці Діви Марії – одним із найзначніших православних свят. Це день народження матері Ісуса Христа, розповідає астрологиня Марина Скаді (Марина Соколова).

23 вересня – свято горобини, оскільки після перших заморозків, саме від цього дня горобина стає смачнішою, солодшою і від цього дня її починали збирати для їжі, тобто починали збирання врожаю. Це жіноче, магічне дерево є символом вірного кохання, щастя і миру в сім'ї. Ось саме тому горобину садили перед будинком, щойно в ньому поселялася молода сім'я, якій ще стільки хорошого треба зробити в житті! Вважається, що прикраси з горобини, її деревини, як зміцнюють здоров'я та захищають від бід, а й розвивають інтуїцію.

Гілка горобини вважається найкращим оберегом будинку від злих сил. Для цього слід зірвати кетяг горобини з невеликою гілочкою та прикріпити її над дверима з внутрішнього боку. Горобина завжди була оберегом, який охороняв живих від царства мертвих. Недарма одразу після похорону на могилу померлої людини ставили маленький хрест із гілок горобини, перев'язаний червоними нитками.

У давнину горобині надавали святості, її зберігали, забороняючи рубати та ламати. Ця заборона трималася не на папері, а на повір'ях, тому була міцнішою за державні закони. Вважалося, що людина, яка "образила" горобину, незабаром захворіє і помре. Перш ніж зламати горобину, потрібно було вклонитися дереву і пояснити йому, навіщо в нього беруть його частину. Тоді горобина не буде шкодити кривднику, а, навпаки, зробить те, про що її просять.

Волхви лікували людей, просячи їх тричі пролізти крізь кущ горобини, а потім щогодини стояти, щільно притискаючись спиною до горобини. Вважалося, що таким чином організм повністю очищується від причини, що спричинила недугу. Хворого кілька днів напували горобиновим соком і годували пастою з ягід горобини.

У вересні, який у народі називали горобином, були цілих два горобинні свята. На восьмий день місяця вітали Наталію-горобинницю. Якщо вранці на Наталю було холодно, отже, зима буде ранньою та студеною. Цього дня починали збирати горобинні грона, розвішуючи їх для просушування в винах та на горищах. Половину врожаю залишали на гілках для птахів. Згідно з народним календарем, якщо вродило мало ягід горобини – осінь буде сухою, а коли ломляться під гронами горобини – отже, зарядять осінні дощі, а зима буде морозною.

23 вересня наставало особливе свято. Цього дня у горобини святкували іменини. Одразу двоє святих – Петро і Павло – на її честь називалися "горобиками". Після них в останній тиждень вересня ягоди, прихоплені першими морозами, збирали на варення та ліки. Вони вважалися найціннішими та найкориснішими.

З давніх, з язичницьких часів коровай печуть на весілля, дотримуючись водночас ряду обрядів і правил. Весільний коровай від звичайного відрізняється прикрасами: гілочками горобини, хитромудрими візерунками. Замішувати тісто і прикрашати коровай має право лише заміжня жінка. Вона має бути щасливою у шлюбі і мати хороших дітей. Адже є прикмети — вона ділиться своїм сімейним щастям із майбутніми молодятами.

Щорічно точний час осіннього рівнодення змінюється, але відбувається в межах одного дня – у діапазоні 22 – 23 вересня. Прийнято вважати, що цей день потрібно провести якнайспокійніше. На осіннє рівнодення не рекомендується ставати до нових починань, справ та проектів, робити великі покупки. Крім того, не варто починати ремонт, сваритися і сваритися з оточенням. Також важливо виявляти гостинність та не відмовляти нікому у допомозі.

За старих часів приблизно до цього часу закінчувалися польові роботи – селяни завершували збирання врожаю. Ще в дохристиянську епоху в цей час язичники дякували природі і просили її про родючість. Раніше цього дня було прийнято пригощати гостей пирігами з капустою та брусницею.

Пов'язані з Сонцем дати – це чотири кардинальні точки року (два рівнодення та два сонцестояння) особливо шанувалися в давнину. У 20-х числах вересня різні народи світу, зокрема й слов'яни, мали свята, пов'язані зі збиранням урожаю та закінченням польових робіт. Наприклад, стародавні кельти відзначали свято Мабон – день урожаю та дозрівання яблук. Мабон входив до переліку восьми свят так званого Колеса року – стародавнього календаря, в якому ключові дати саме ґрунтуються на змінах положення Землі стосовно Сонця.

Кельтські традиції збереглися у європейській культурі досі, наприкінці вересня у багатьох країнах континенту проводяться свята та фестивалі, присвячені закінченню збирання врожаю. Знаменитий Октоберфест у Німеччині також можна віднести до цього типу свят.

Також традиційно вважається, що Стоунхендж на території сучасної Англії був збудований стародавнім населенням цієї землі для обрядів, присвячених Сонцю. Вже в наші дні до цієї пам'ятки старовини з'їжджаються шанувальники язичницьких культів і проводять свої заходи.

У Японії дні осіннього та весняного рівнодення з кінця ХІХ століття мають статус державних свят. У ці дні прийнято поминати померлих та відвідувати місця поховань. Крім того, у дні поминання померлих не прийнято їсти страви з м'яса — лише рисові коржики та страви з бобових.

День осіннього рівнодення – переламна точка року, тому найважливіші справи не варто розпочинати, краще перенести все на кінець вересня – першу половину жовтня. Після рівнодення прийде визначеність, загальна ситуація буде зрозумілою, тому будь-які дії будуть ефективними.

23 вересня Місяць перебуває в Козорозі в гармонійних аспектах з ретро Юпітером та Меркурієм. Конфігурація планет "земний тригон" є сприятливою, її енергетика буде відчуватись до наступної кардинальної точки року – Зимового сонцестояння 22 грудня.

Принцип балансу та гармонії, закладений у день осіннього рівнодення допомагає досягти порядку, структурувати свої завдання, розвинути практичність та стати самодостатньою людиною.

Кожен може розвинути у собі витривалість і наполегливість для завзятого зосередження на досягненні мети.

Період від осіннього рівнодення до весняного рівнодення перебуває під владою темряви, тобто. настає темна половина року – Земля готується до зими. Від 23 вересня влада Сонця та світла з кожним днем зменшується до самого Зимового сонцестояння. Після цієї кардинальної точки року знову почне зростати, наближаючи новий сільськогосподарський сезон та світлу половину року. У філософському плані – це час підбиття підсумків, піднесення подяк за те, що ми маємо, та завершення річних справ.

Від 24 вересня до 13 жовтня Всесвіт підтримуватиме будь-які починання, саме в цей період можна створити міцний фундамент, вирішити найскладніші питання. Зробивши максимум у цими днями, ви спокійно пройдете коридор затемнень, який розпочнеться із сонячного затемнення 14 жовтня у знаку Терези та закінчиться місячним затемненням у Тельці 28 жовтня.

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