Особливий час: астрологиня назвала три знаки, яким 23 і 24 березня принесуть позитивні зміни

Третя декада березня 2025 року – важливий період для вогняних знаків (Овен, Лев, Стрілець). Це час активного оновлення, енергії та нових можливостей. Нові цикли Венери та Меркурія в Овні наповнюють життя сміливістю в коханні, рішучістю в діях і прагненням до самовираження.

Новий цикл планет земної групи починається під час їхнього ретроградного руху в момент з'єднання з Сонцем. 23 березня о 03:08 (GMT+2) розпочинається новий цикл Венери у 3⁰ знака Овен. А 24 березня о 21:48 (GMT+2) розпочинається новий цикл Меркурія в 5⁰ Овна, розповідає астрологиня та авторка YouTube-каналу Марина Скаді (Марина Соколова).

Ці події несуть потужну хвилю змін, активізують важливі сфери життя, повертають старі почуття та допомагають знайти відповіді на запитання, які давно хвилюють. Гармонійні аспекти від транзитних з'єднань впливають на всі знаки однієї стихії. Цього разу пощастило зодіакальним знакам стихії Вогню, особливо народженим у період:

від 20–21 до 30–31 березня

від 22–23 липня до 1 серпня

від 22–23 грудня до 1 січня

Овен – знак першовідкривача, воїна та пристрасного шукача пригод. Коли дві планети, які відповідають за кохання (Венера) і спілкування (Меркурій), розпочинають свої цикли саме тут, світ наповнюється жагою до нового, а люди стають відкритішими, ініціативнішими та сміливішими. Нові цикли Венери й Меркурія в Овні символізують енергії оновлення, пристрасті та сміливих рішень.

23 і 24 березня 2025 року – це дні, коли космічна енергія відчиняє двері до нового етапу. Потужні енергії третьої декади місяця допомагають Овнам, Левам і Стрільцям розпочати важливі справи та налагодити баланс у стосунках і цілях, посилюють внутрішню впевненість, сприяють набуттю популярності. Представникам цих знаків зодіаку варто підготуватися до позитивних змін та несподіваних приємних подій.

Венера – планета кохання, гармонії та матеріальних цінностей. Кожні півтора року вона розпочинає новий цикл, немов оновлюючи наші почуття, бажання і пріоритети. Це момент, коли ми переосмислюємо взаємини, свою значущість та підхід до задоволень.

Новий цикл Венери встановлює основний напрямок у темах кохання, взаємин, фінансів та особистих цінностей, а також пробуджує забуті емоції та старі вподобання. Ті стосунки, які здавалися завершеними, можуть раптово повернутися. Коли Венера починає свій шлях в Овні, вона наділяє ці сфери життєвою енергією, пристрастю і сміливістю. Цей знак зодіаку перетворює Венеру на войовницю, готову відстоювати свої почуття, цілі й бажання.

Венера в Овні – це пристрасть, азарт, бажання негайної дії. Тут немає сумнівів: якщо почуття спалахує, воно потребує висловлення. Цей цикл пробуджує сміливість у коханні, повертає старі вподобання та дає поштовх новим романам. Однак не варто діяти зопалу – Венера в Овні може розпалювати пристрасті, але важливо, щоб це було усвідомлене почуття, а не тимчасове захоплення.

Венера в міфологічному контексті – це Афродіта, богиня кохання, краси й гармонії. Коли вона входить до знака Овна, вона стає воїнкою – сильною, рішучою, пристрасною. Це перехід від ніжної чарівності до сміливості та прагнення завоювати те, чого вона бажає.

В Овні Венера стає пристрасною амазонкою, яка не боїться домагатися того, чого хоче. Згадується міф про її зв'язок з Марсом (Аресом) – їхній бурхливий союз наповнений вогнем пристрасті та битв за лідерство. Афродіта-воїн символізує сміливість у коханні, рішучість у досягненні своїх бажань та активний підхід до взаємин.

Такий цикл Венери пробуджує вогняне, первісне кохання, робить почуття інтенсивними, але іноді й нетерплячими. Це час активних проявів у коханні, повернення минулих уподобань та несподіваних зустрічей.

Як виявиться цей цикл?

Повернення старих любовних історій. Можливо, хтось з минулого нагадає про себе або представники вогняних знаків самі замисляться про давні почуття.

Вогонь нових пристрастей. Цей період сприятливий для нових романів, пристрасних зізнань, сміливих кроків у коханні. Посилюється привабливість та особистий магнетизм символів стихії Вогню.

Переоцінка цінностей. Що важливо у стосунках? Цей цикл допоможе розібратися, чого ж насправді хочеться.

Рішучість у справах. Венера відповідає не лише за кохання, а й за фінанси, творчість, задоволення. Овни, Леви та Стрільці – в центрі подій! Вони відчують імпульс до активних дій у цих сферах.

Меркурій управляє мисленням, мовленням, контактами та інформацією. 24 березня планета спілкування і логіки у знаку Овна відкриває новий цикл, який триватиме 4 місяці. Вогняні знаки відчують це як час потужного зростання та усвідомлення власного шляху. Але важливо уникати зайвої різкості у словах – існує ризик сказати щось, про що можна пошкодувати.

На самому початку періоду Меркурій показує, які теми будуть головними у спілкуванні, переговорах, планах. Приносить стрімкість, несподівані розмови, рішучість і готовність діяти.

Третя декада березня фокусує увагу на важливих і нагальних завданнях. Комунікація в цей час швидка, прямолінійна, іноді різка. Ці дні активують швидкість, вогонь, рішучість і звільнення від минулого. Тут немає місця сумнівам: слова стають вогняними стрілами, спрямованими просто в ціль. Багато довгострокових питань, які тривалий час залишалися невирішеними, почнуть прояснятися.

Меркурій (Гермес) – бог торгівлі, хитрощів і послань. Згадується міф про Гермеса, який ще немовлям вкрав від Аполлона стадо, виявляючи свої спритність і розум. В Овні його енергія стає швидкою, різкою і безкомпромісною, наче Гермес надіває обладунки та бере до рук меч для того, щоб відстоювати свої ідеї та прокладати нові шляхи. Цей образ несе енергію стрімкості, сміливості в ухваленні рішень та готовності до змін.

Новий цикл Меркурія дає стрімкі рішення, розвиток ідей, раптові новини та важливі розмови. Все, що довго було невирішеним, нарешті зрушить з мертвої точки, але вимагатиме сміливості та ясності мислення.

З іншого боку, транзит Меркурія в Овні потребує терпіння, особливо в перші тижні. Можливі обмеження або затримки можуть здаватися перешкодою, проте до середини квітня прийдуть прориви, які принесуть довгоочікувані зміни та успіх.

Як виявиться цей цикл?

Несподівані розмови, які можуть змінити все. Те, про що довго мовчали, вийде на поверхню.

Вирішення старих питань, особливо тих, що пов'язані з особистою ініціативою, кар'єрою, сміливими кроками.

Яскраві новини, важливі пропозиції. Найближчими місяцями багато подій почнуть розгортатися стрімко.

Конфлікти та відверті розмови. Меркурій в Овні не витримує недомовок. Важливо говорити прямо, але без агресії.

Прямота й рішучість. Спілкування стає відвертішим, іноді навіть різким. Люди швидше доходять висновків.

Ризик недомовок. Прагнучи швидко йти вперед, легко забути про деталі, що може призвести до непорозумінь.

Новий цикл Меркурія в Овні символізує переродження, усвідомлення прихованих істин та внутрішню силу. Ці процеси пройдуть представники всіх знаків Вогню – Овни, Леви та Стрільці. Процеси прискорюються, старе йде, поступаючись місцем новому. Це початок шляху, який призведе до важливих відкриттів уже найближчими місяцями.

Поєднання цих двох нових циклів в Овні дає потужний імпульс для оновлень. Це час прояву лідерських якостей, сміливості в діях і посилення особистого потенціалу. Однак важливо пам'ятати, що в період початку циклів важливо працювати з внутрішніми обмеженнями та завершувати старі справи, щоб не тягнути їх у майбутнє.

23 і 24 березня 2025 року – це не просто дати в календарі. Це точки перезавантаження, час, коли дві найважливіші планети, які керують нашими почуттями (Венера) та думками (Меркурій), починають нові цикли у вогняному знаку Овна. Ці цикли будуть особливо корисними для тих, хто хоче надихнутися, активно розпочати щось нове та перебудувати своє життя у тих сферах, які тривалий час потребували змін.

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