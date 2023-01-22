Особливий час для Овнів, Левів та Стрільців: що чекає на три ці знаки від січня до травня 2023 року

Вогонь – первинний елемент із чотирьох світових стихій. Це стадія Першого Імпульсу, насіння, початок всіх початків, випромінювання. А оскільки почав, отже – активний, має силу, яку віддає, виявляючи енергію у зовнішній світ. Це чоловіча енергія (не означає, що йдеться про статеву приналежність). Базові аналогії: число 1, точка, розташована у колі як образі цілої системи єдиного цілого, що аналогічно символу чоловічої активної енергії в астрології – Сонця, розповідає астрологиня Марина Скаді (Марина Соколова).

У природі пов'язаний зі знаком Овна – це перше весняне тепло, що розтоплює сніги та льоди після зими, пробудження від зимової сплячки. Це відбувається тому, що з настанням весни збільшується світлий час доби, Сонце дає більше тепла – палає вдень і спрямовує своє світло на Місяць уночі.

У світі людини пов'язаний зі знаком Лева – це перший крик, що сповіщує про народження нового життя. Розкриваються легені, і жива істота може дихати самостійно, отже – жити. У Всесвіті пов'язаний зі знаком Стрільця – це спалах нової зірки, як багато століть тому запалилося наше Сонце. Спалах Світла у Темряві, після чого промені світла, енергії та тепла почали розливатися на всі боки.

Вогонь символізує запліднювальну, очищувальну та освітлювальну дію, але також руйнування, муки та покарання. Але він, насамперед, – священний символ домівки: вогонь вносить затишок, живить і оберігає. Представники знаків стихії Вогню можуть спіймати "птаху удачі за хвіст", поки Юпітер, планета "великого щастя", переміщується Овном до 16 травня 2023 року і через гармонійні аспекти допомагає Овнам, Левам і Стрільцям отримати найкраще з можливого в зовнішніх умовах. Максимум позитиву та щасливого збігу обставин очікуйте у період від 21 березня до 20 квітня 2023 року – Сонце переміщується Овном і наділяє величезною енергією та життєвими силами всі вогняні знаки.

У перші місяці 2023 року Овнів, Левів та Стрільців супроводжує успіх у всьому! Мрійте, плануйте, дійте! У вас усі шанси дійти успіху, але для цього треба працювати щодня і мислити масштабно. Головне – не дозволяйте чужим людям збити вас зі шляху. Навесні 2023 року виконаються найзаповітніші бажання, реалізується найважливіша мета, над якою ви працювали від кінця весни 2022 року.

Гармонійний аспект від Юпітера до Сонця – це подарунок. У деяких людей він є в натальній карті, тому їх можна назвати "улюбленцями долі". Власнику такого гороскопу він надає особливе везіння і нагороджує його увагою інших людей, дозволяючи енергії вільно текти, даруючи щастя і легкість в отриманні від життя всіляких благ, а також сприяє повній реалізації своїх можливостей та талантів. Якщо такого щасливого аспекту немає в особистому гороскопі, необхідно докласти багато зусиль, щоб отримати щастя і життєвий комфорт.

Періодично транзитний Юпітер відчиняє ворота удачі, головне – не пропустити такі періоди. Працюючи індивідуально з клієнтом, астролог може дати цінні підказки, відповість на бентежливі питання і точніше визначить щасливі періоди (або, навпаки, допоможе підготуватися до складних часів) для конкретної людини.

Під час транзиту Юпітера вогненними знаками зодіаку щасливі шанси отримують Овни, Леви та Стрільці. Оскільки до 16 травня Юпітер в Овні, то представники цього знака насамперед отримують усе найкраще, але Леви і Стрільці також під захистом і заступництвом Юпітера в цей період.

Навесні 2023 року відкриються нові перспективи для Овнів, Лева та Стрільців і потрібно дуже постаратися, щоб їх пропустити. Женіть лінощі геть від себе! Оскільки це єдина проблема, яка заважає використати щасливі шанси та використати сприятливі обставини для розкриття свого потенціалу у період гармонійних аспектів від Юпітера.

Оскільки це друге заходження планети на знак Овна (вперше – від 11 травня до 27 жовтня 2022 року), то зараз, у людей, що народилися під знаками стихії Вогню, може скластися враження, що все дається легко, і немає необхідності за щось боротися або виявляти ініціативу, а бажання здійсняться самі собою.

Нині важливо використовувати будь-яку можливість, діяти та ризикувати, оскільки наступне заходження Юпітера у вогненний знак зодіаку (Лев) буде нескоро – у другій половині 2026 року. Мотивуйте себе щодня, старанно працюйте, але намагайтеся знаходити час для відпочинку. З припливом сил з'явиться і мотивація, ви здобудете незалежність, яка допоможе реалізувати свій талант. Якщо ви шукаєте спонсорів, хочете захистити дисертацію, "пустити коріння" за кордоном — стукайтеся у всі двері і вам їх відчинять!

Щастя супроводжує представників вогненних знаків, особливо Овнів, зникають перешкоди зі свого шляху. Життєвої енергії достатньо для того, щоб надихати оточення, на власному прикладі показувати високі результати і тим самим підштовхувати навіть безініціативних та пасивних людей до дії.

Леви відчують усі блага вогняного тріну від Юпітера після 7 березня 2023 року – від цього дня Сатурн, планета обмежень, карми, суворих норм і правил вийде з опозиційного знаку зодіаку і дорога на щастя стане набагато ширшою. Але важливо пам'ятати про те, що Левом переміщується Чорний Місяць, тому буде багато перешкод у вигляді спокус, на які, в жодному разі не можна піддаватися. Не купуйтесь на авантюри, уникайте азартних проєктів! Успіх та досягнення мети можливі лише за упертої постійної роботи. А гармонійний аспект від Юпітера до вашого Сонця сприятиме ще більш прекрасним результатам, ніж очікували.

Від 16 травня 2023 року ситуація зміниться – талан прийде до представників знаків стихії Землі (Тельців, Дів та Козорогів) , тож не дивуйтеся тому, що ближче до літа натхнення вогненних знаків почне згасати. Але, поки що, використовуйте один із найкращих транзитів, пов'язаних із достатком, а також вдалий збіг обставин, щоб накопичити ресурси та створити фундамент на найближчі кілька років.

У найближчі кілька місяців Овни, Леви та Стрільці зможуть знайти своє місце в суспільстві, зустріти духовного наставника, вчителя, отримати прихильність влади, якщо робляться кроки у цьому напрямку. Амбіції та мета представників вогненних знаків зодіаку стануть ширшими, з'явиться чудовий шанс досягти успіху в їх досягненні. Якщо присутнє бажання обійняти керівну посаду, відкрити власний бізнес, створити якийсь масштабний проєкт, настав час прямувати до цієї мети і не втрачати жодної хвилини.

Поки успіх супроводжує Овнів, Левів і Стрільців, а Всесвіт допомагає отримувати максимум від життя, потрібно цим користуватись, але розумно і "не втрачаючи голови". До 16 травня 2023 року – час творчого зльоту, підвищення статусу, кар'єрного зростання. Напевно, з'явиться можливість розширити діапазон свого особистого впливу, набути матеріального комфорту.

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