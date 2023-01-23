Особливий час для Раків, Скорпіонів та Риб: що чекає на три ці знаки від 27 січня до 20 лютого 2023 року

Період транзиту Венери Рибами від 27 січня до 20 лютого 2023 року – час виконання бажань та романтики для представників стихії Води: Раків, Скорпіонів та Риб. Використовуйте кожен шанс цими днями, оскільки наступний такий сприятливий період (2-3 тижні) тепер буде у травні 2023 року.

Майже весь 2022-й ці знаки перебували під захистом і заступництвом Юпітера, планети-благодійника. І якщо представники символів стихії Води правильно скористалися можливостями минулого року, то змогли набути комфорту, вирішили питання, пов'язані із зарубіжжям та забезпечили себе ресурсами на найближчі 12 років, розповідає астрологиня Марина Скаді (Марина Соколова).

Транзит Венери за знаками стихії Води також приносить багато приємних моментів Ракам, Рибам та Скорпіонам, але ці події та обставини не такі масштабні, як під час транзиту Юпітера водними знаками. В основному це повсякденні ситуації, які більше пов'язані із внутрішнім життям, сімейними справами, романтичними взаєминами.

Вогонь та Вода є першостихіями. Саме їхня взаємодія дає третю стихію – Повітря, а вже з них утворюється стихія Землі. Вогонь має земне походження та небесне призначення, бо прагне вгору. Вода – земна, раз падає до неї. Вона небесного походження та земного призначення.

Стихія Води – це стадія сприйняття, реакція на щось, вбирання, прийняття, відбиток. Відповідаючи на акцію першого імпульсу (Вогонь), пасивна енергія виявляє свій потенціал (Вода) та з'являється реакція. Відбувається прийняття, вбирання енергії у себе із зовнішнього світу. Це жіноча енергія (але не означає, що йдеться лише про статеву приналежність), темна, пасивна.

У природі – це наповнення соками дерев, зростання трави, розпускання листя та набухання нирок. Пожвавлення природи, запліднення.

У світі людини – це грудне вигодовування, харчування, набирання ваги та збільшення обсягу, перші сприйняття.

У Всесвіті – це відповідальний рух темної та холодної складової Всесвіту назустріч Світлу.

Базові аналогії – 2, дві точки, які, якщо їх з'єднати, становлять відрізок. У колі як у символі цілої системи одного цілого символізує жіночий початок та пасивність. В астрології — Місяць і всі його фази — молодик, зростальну фазу, повню, фазу спадання і молодик.

Венера – планета «малого щастя», що символізує маленькі радощі життя, звичайні земні бажання. У знаку Риби має сильний статус — екзальтація, для планети тут характерна особлива височина.

У період транзиту Венери за цим знаком представники стихії Води: Раки, Скорпіони, Риби — потрапляють під її гармонійний вплив. Посилюється привабливість, сексуальність, тому народжені під водними знаками зодіаку отримують багато уваги, подарунків, компліментів на свою адресу. Підвищені магнетизм, чарівність допомагають вирішити безліч поточних питань, особливо якщо їхній результат залежить від протилежної статі.

Транзитна Венера у Рибах утворює гармонійні аспекти з натальним Сонцем представників знаків Раку, Скорпіону та Риб. Такі аспекти сприяють посиленню творчого потенціалу, інтуїції, чуттєвості, але також можуть дати бажання усамітнитися і помріяти, оскільки люди в цей період здатні обходитися без підтримки інших, водночас не відчуваючи дискомфорту. У період руху Венери Рибами у таких людей дуже активне емоційне життя і високий рівень чутливості.

Венера в Рибах у період від 27 січня до 20 лютого може принести кохання без кордонів і виразитися в найкрасивіших вчинках, пробудить бажання закохатися. В першу чергу під впливом планети опиняться Риби, але Раки і Скорпіони також зможуть досягти згоди з самим собою і прийти в рівновагу із зовнішнім світом.

Цей транзит не пов'язаний із матеріальними благами, але він створить здоровий психологічний клімат в оточенні Риб, Раків та Скорпіонів. У цей період жінки стають чарівнішими, а чоловіки романтичнішими. Може відбутися доленосна зустріч далеко від будинку біля моря-океану.

До 13 квітня за знаком Риб переміщується світла кармічна точка — Білий Місяць, а також Нептун — управитель цього знака зодіаку. Така комбінація багаторазово збільшує можливість зловити щасливий шанс і змінити життя на краще. У фаворитах, звичайно ж, Риби, але і Раки зі Скорпіонами, також отримують багато позитиву в період від 27 січня до 20 лютого.

Перебуваючи під заступництвом Нептуна, Венера вільно проявляється, розкривається. Зростає інтерес до мистецтва, культури та музики – ці області сприяють зближенню коїться з іншими людьми. Можуть самі собою вирішитись внутрішні проблеми, які раніше накопичувалися і лежали тяжким вантажем у душі. В астрології знак Риби вважається місцем екзальтації Венери. Це означає, що планета перебуває у своєму "піднесенні", виражає властиві їй властивості якнайкраще. Венера в Рибах може подарувати чарівні моменти у коханні, змусить відчути глибинний зв'язок зі своєю другою половинкою.

Часто Венера в Рибах асоціюється з «рожевими окулярами», це становище планети викликає ідеалізм. Нептун як головний управитель Риб любить розмивати кордони, дає можливість пізнати справжні почуття – коли двоє розуміють одне одного без слів. Під його впливом створюються справжні шедеври, здобувається віра. Спільний вплив Венери, Білого Місяця та Нептуна у Рибах формує сприятливі умови для гармонійного розвитку любовних взаємин, еміграції, налагодження стосунків з іноземцями. Але такі транзити несприятливі для ділової сфери, вирішення фінансових питань. Можливим вираженням можуть стати помилки, прорахунки, ілюзії, обман та самообман у фінансових справах.

Рибам, Ракам і Скорпіонам потрібно бути уважнішими до оточення найближчого місяця, оскільки таємні недоброзичливці тим часом активізуються. Проте для людей творчих професій – це добрий час, він принесе натхнення, покращення самопочуття. Період може також стати вдалим у фінансовому плані, якщо діяльність пов'язана з індустрією краси чи мистецтвом. Венера в Рибах допомагає розібратися зі своїми почуттями та бажаннями. І якщо вони адекватні вашим засобам та можливостям, то обов'язково здійсняться, навіть якщо ви не вживатимете для цього якихось особливих заходів.

Венера в Рибах живе за законами Нептуна, як розчиняється в цій планеті. Нептун – римський бог морів та океанів. Спочатку він шанувався як бог вод. Його дружиною була богиня джерел – Салація. З розвитком мореплавання Нептуна почали шанувати як бога моря. Він мав численну почет, до якої входили божества, що уособлюють бурі, вітри, штилі та гарну погоду. Нептуна шанували люди, пов'язані з морем або які вирушали у морську подорож.

У грецькій міфології Нептуну відповідає Посейдон – бог-олімпієць, король морського царства та його жителей. Його культ набув широкого поширення, оскільки греки, на відміну римлян, були більш майстерними і досвідченими мореплавцями. Згідно з їхніми уявленнями, чудовий палац брата-громовержця – Зевса, розташовувався глибоко в безодні моря. Посейдона, озброєного грізним тризубцем, слухались моря, океани та їхні мешканці. Його прекрасна дружина Амфітріта – дочка морського бога Нерея, який вважався добрим, мудрим і справедливим старцем. Він уособлював спокійну морську глибину та обіцяв морякам щасливе плавання.

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