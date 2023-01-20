Особливий час для Тельців, Дів та Козорогів: що чекає на три ці знаки навесні 2023 року

У багатьох представників стихії Землі: Тельців, Дів, Козорогів – навесні 2023 року закінчується певний життєвий етап, пов'язаний із матеріальними справами, владою, статусом та кар'єрою, після якого настане зовсім інший.

Це пов'язано з транзитом Плутона, який виходить із земного знака зодіаку – Козорога – 23 березня 2023 року. Планета 20 років переміщувалася цим знаком і сприяла Козорогам, Дівам і Тельцям у фінансових справах, наділяла силою впливу маси людей, оскільки формувала гармонійний аспект із Сонцем земних знаків зодіаку, розповідає астрологиня Марина Скаді (Марина Соколова).

Перехід з Козорога в Водолій триватиме півтора року, але в ті періоди, коли Плутон повертатиметься до Козорога на ретрофазі, ще можна буде "заскочити в останній вагон" і досягти поставленої мети у майнових та грошових питаннях. До 23 березня планета в Козорозі, енергії сконцентровані, і земним знакам зодіаку необхідно докласти максимум зусиль, щоб створити матеріальний фундамент на майбутнє, довести справи до завершення.

13 червня 2023 року Плутон знову повернеться на знак Козорога і переміщатиметься цим знаком до 20 січня 2024 року, надаючи ресурси Тельцям, Дівам та Козорогам через гармонійний аспект – земний трін, який вважається дуже позитивним для конкретної діяльності та виконання практичних завдань.

Якщо не встигнете зробити щось із запланованого до 23 березня 2023 року, намагайтеся не пропустити шанс у період від 13 червня 2023 року до 20 січня 2024 року. У цей час можна і потрібно купувати рухоме і нерухоме майно, вкладати гроші в довговострокові проєкти, оформлювати іпотеку на покупку квартири чи будівництво будинку. Кращих можливостей вже не буде, намагайтеся вирішити основні питання, поки Плутон в останніх градусах Козорога. Саме в цей період вдається правильно розпорядитися матеріальними засобами та створити для себе базу на роки та навіть десятиліття вперед.

Гармонійний аспект від транзитного Плутона у знаку землі – Козорозі – допомагає правильно застосовувати накопичені ресурси, а якщо таких немає, то в цей час є шанс оформити боргові зобов'язання на вигідних умовах для Козорогів, Тельців та Дів. Такого аспекту більше не буде в житті земних знаків зодіаку, тому затягувати з вирішенням фундаментальних питань точно не варто.

Плутон у Козорозі від 2008 року, інгресія у цей знак супроводжувалася глобальною фінансовою кризою. Тобто планета трансформувала наявні лади та змусила змінити ставлення до грошей. За ці роки Плутон допоміг земним знакам заробити необхідні суми, щоб здобути впевненість, відчути ґрунт під ногами, створити бізнес, побудувати будинок, купити квартиру чи землю тощо. Плутон, планета влади, трансформацій, багатства, поставить крапку в багатьох процесах і закриє попередній 20-річний цикл, коли остаточно увійде на знак Водолія.

Останнє заходження захід на знак Козорога і останній шанс знайти те, що дійсно необхідно для комфортного життя, Тельці, Діви та Козороги отримають у період від 1 вересня до 20 листопада 2024 року. Якщо ви сумніваєтеся, чи варто вступати в довгострокові фінансові зобов'язання, то до осені 2024 року необхідно ухвалити рішення. Найсприятливіші можливості та перспективи ви отримували в період від 2008 до 20 листопада 2024 року, і навряд чи в майбутньому будуть більш підхожі. Понад 16 років життя вчило вас розуміти та відчувати форму, структуру, правильно вибудовувати взаємини з впливовими людьми та фінансовими організаціями, знаходити можливості для власного фінансового процвітання.

Від 20 листопада 2024 року і до кінця 2043 року Плутон переміщуватиметься за знаком Водолія, утворюючи гармонійні аспекти до Сонця повітряних знаків зодіаку. Подарунки з Рогу достатку (так символічно представлений Плутон), отримають Водолії, Близнята та Терези. Ті з них, для кого важлива міцність, стабільність, хто прагне практичних результатів, спираючись на реальні можливості, розрахунок та конкретні умови, зможуть значно підвищити рівень свого матеріального та грошового комфорту.

Інгресія Плутона у Водолій принесе напруженість у життя Тельців, тому представники цього знаку зодіаку мають уже зараз задуматися про те, який максимум вони ще можуть отримати від транзиту Плутона Козорогом.

Плутон – планета Води та Вогню, янська, з активними внутрішніми проявами. У лютому 1930 року молодий американський астроном Клайд томбо з Ловеллівської обсерваторії у Флагстаффі відкрив нову, дев'яту планету Сонячної системи, що згодом отримала назву Плутон. Її відкриття був випадковим. Протягом 15 років велися пошуки планети, що розташована за Нептуном, яка трохи "обурювала" рух Урана та Нептуна.

Плутон відповідає за питання життя та смерті, екстремальні ситуації, великі гроші, владу, чужі ресурси (наприклад, спадщину, отримання матеріальних благ від інших людей). Керує знаком Скорпіона, а також є співправителем Овна. Планета трансформації, до її характеристик належить атомна енергія, поземні надра, надможливості людської волі, кримінал. Також Плутон уособлює собою війни та масові катастрофи, це планета величезної колективної енергії, що впливає на долі цілих поколінь людей.

Плутон у римській міфології – похмурий бог підземного царства мертвих, яке він отримав під час поділу світу. Оскільки Плутон нікого не випускав зі своїх володінь смерті, він був страшний і ненависний до людей. З ним були пов'язані також уявлення про долі душ і тіл, про справедливу відплату, втілену в образі богині Діке, про дію законів невідворотності. На римських монетах Плутон часто зображений у вигляді постаті чоловіка з високим головним убором і правою рукою. У лівій він тримає скіпетр.

У грецькій міфології Плутону відповідає Аїд – бог підземного царства, він мав численний почет. Його ніде не шанували, крім Еліди, області на північному заході Пелопоннесу, де щорічно відкривався храм бога. Однак туди дозволялося входити лише священнослужителям. Дружиною Аїда була Персефона, яку разом із ним шанують і до якої закликають під час богослужінь. Аїд і його почет був страшнішим і могутнішим від богів, які живуть на Олімпі. Водночас Аїд вважався богом підземних багатств та родючості, що дарували врожай з надр землі.

Інгресія Плутона на знак Водолія вплине не лише на представників земних та повітряних знаків зодіаку, абсолютно всі відчують цей перехід. Але на Козорогів, Тельців, Дів, Водоліїв, Близнят та Терезів, зміна знака Плутоном, вплине сильніше, ніж на інших.

Вихід Плутона з Козорога в 2023-2024 роках та входження на знак Водолія порушить питання перерозподілу влади та фінансових потоків, вплине на світову економіку та міжнародні відносини, політичний режим багатьох країн. Глобальні трансформації у владі та зміна світового ладу неминучі, на зміну старим політикам прийдуть інші, з новими соціально-політичними поглядами та переконаннями. Козоріг – це минуле, Водолій – майбутнє, тому дороги назад немає і наприкінці 2024 року, на всіх рівнях це буде зрозуміло і прийнято.

Яким чином вплине зміна Плутоном знаків зодіаку на конкретну людину, залежить від її особистого гороскопа, це можна дізнатися на індивідуальній консультації. Стихія Землі – це об'єктивна реальність, Плутон в останніх градусах Козорога (найвищий рівень земної стихії), максимально посилює її потенціал та характеристики цього знака зодіаку. Саме у 2023-2024 році наші вчинки та дії вплинуть на вплив на матеріальне життя в майбутньому.

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