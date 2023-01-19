Особливий час для Водоліїв, Близнят та Терезів: що чекає на ці три знаки від 20 січня до 19 лютого

Ваше життя набуде зовсім іншого сенсу, тому якнайшвидше відпустити минуле і почати жити сьогоденням. Починаючи від третьої декади січня і до 19 лютого, чим більше ви намагатиметеся змінити поточний перебіг подій, тим більше щасливих шансів та шикарних перспектив у вас з'явиться, розповідає астрологиня Марина Скаді (Марина Соколова).

Для Водоліїв, Близнят, Терезів настає особливий час, у найближчий місяць ви зможете багато чого змінити, головне не чинити опір новому, що входить у ваше життя. Молодик 21 січня 2023 року активізує епоху Повітря, бо ця астрологічна подія відбудеться у другому градусі Водолія і в цьому ж градусі знака зодіаку було поєднання соціальних планет – Сатурна та Юпітера – 21 грудня 2020 року. Такий аспект називається "Велика Мутація", буває раз на 20 років.

Наприкінці 2020 року світ вийшов з-під впливу земних енергій, і наступні 200 років житиме за законами повітряної стихії, до якої належать: Близнята, Терези, Водолій. Протягом цього періоду планети-гіганти – Сатурн та Юпітер – з'єднуватимуться кожні 20 років у знаках Повітря.

Також 2023 року закінчується перехід в еру Повітря під знаком Водолія. Вона триватиме близько 2000 років і завершиться приблизно 4020-го переходом в еру Козорога. Плутон, планета влади, трансформацій, поставить крапку у багатьох процесах і закриє попередній 20-річний цикл, коли остаточно увійде на знак Водолія. Перший захід триватиме кілька місяців — від 23 березня до 13 червня 2023 року, другий — від 21 січня до 31 серпня 2024 року, а від 20 листопада 2024 року впевнено буде переміщуватися Водолієм до 2043 року. У ці роки всі мешканці Землі відчують енергії цього знака зодіаку та стихії Повітря загалом.

Водолій – знак геніїв, прогресу, свободи, його загальний вектор розвитку спрямований у майбутнє. Третій повітряний знак тут найвищий рівень прояву стихії. Традиційно заведено вважати представників цього знака зодіаку трохи дивними. У період від 20 січня до 19 лютого, після Водолія, максимум сприятливих можливостей отримують Близнята та Терези, оскільки всі ці знаки пов'язані тригоном Повітря. Тригон цих знаків зодіаку поєднує у собі прагнення знань, соціальні контакти, інтелект.

Залежно від того, наскільки представники повітряних знаків зодіаку здатні використовувати потенціали свого елемента, вони можуть бути успішними у будь-якій професії, тому що дуже привабливі, приємні у соціальних контактах та активні у спілкуванні. Найближчим часом для символів стихії Повітря обставини складаються якнайкраще, вони здатні впливати на події, що відбуваються, і застосовувати свої знання в матеріальній площині.

Оскільки знак Водолія буде максимально виявлений не лише в січні — лютому 2023-го, а й найближчими роками і навіть десятиліттями, необхідно якнайшвидше перебудувати себе та перейти зі звичної земної стихії до повітряної, що має зовсім інші правила. Близнята, Терези та Водолії зроблять це найшвидше, а також допоможуть іншим зробити впевнений крок уперед, назустріч новій реальності, якщо їх про це попросити.

Стихія Повітря та знаки зодіаку, що належать до неї, у найширшому розумінні характеризують комп'ютеризацію всіх життєвих сфер, а також наукові дослідження, нові розробки, високотехнологічні галузі. Під сукупним впливом Близнят, Терезів та Водоліїв перебувають Інтернет, соціальні мережі, будь-які пристрої, призначені для полегшення та вдосконалення життя. Тому, якщо ви ще не розібралися із соціальними мережами, не почуваєтеся впевненим користувачем Інтернету чи не освоїли сучасні девайси, саме час це зробити!

Нова епоха Повітря диктує свої умови, змушує навчатися, приймати нестандартні рішення, спілкуватися у соціальних мережах та використовувати Інтернет-ресурс, особливо у професійній сфері. Якщо у вашому оточенні є водолії, Близнята або Терези, вважайте, що вам пощастило! Такі люди допоможуть швидше адаптуватися до нових життєвих умов, змінити свій спосіб мислення і зробити життя кращим. У період зміни епох (2023 року — входження в епоху Повітря збіглося із завершенням переходу до нової ери Водолія) всім людям необхідно зробити переоцінку цінностей, зрозуміти своє призначення. Це допоможе усвідомити свої завдання, визначити найважливіші цілі на роки наперед. Не варто зволікати з вирішенням подібних питань, починати треба вже зараз.

20 січня о 10:30 Сонце входить у знак Повітря — Водолій. Транзит триватиме до 19 лютого, і в цей період можна багато усвідомити, знайти відповіді на найнепростіші запитання та вирішити складні завдання. Для Повітря немає меж, воно проникає всюди, і це відбивається на характеристиці найближчого місяця. Це цікавий період, час нових ідей та проєктів, спілкування. Чим більше людина інтегрована в інтернет-простір, використовує інформаційне поле та соціальні мережі, нові та сучасні технології, тим більше щасливих шансів та чудових перспектив отримує. Блага отримує той, хто прагне назустріч майбутньому, хай навіть поки що туманному. У цей час удача супроводжує тим, хто відкритий до спілкування, рухливий, допитливий. В епоху Повітря кожна людина своїми думками, прагненням (або відсутністю такого) до знань значною мірою здатна вплинути на перебіг подій і самостійно створити бажане майбутнє.

21 січня о 22:53 за київським часом молодик у Водолії, який стане значущим для всієї світової спільноти, життя продиктує нові правила гри. Епоха Повітря повністю вступає у свої права та прискорює глобальні перетворення, що почалися наприкінці 2020 року. Від моменту цього молодика в житті кожної людини, народу, країни, континенту відбудуться зміни, які розгортатимуться протягом усього 2023 року. 2024-го з'явиться визначеність і буде досягнуто певної стабільності.

Управитель Водолія – Уран, від 22 до 26 січня Уран змінює фазу руху – з ретроградного переходить у директний. Енергії планети сконцентровані, спрямовані у майбутнє. Молодість та прогрес приходять на зміну старості та консерватизму, відкриваються нові перспективи, змінюються пріоритети. Протиборство та войовничі настрої поступово замінюються дружбою та співпрацею.

11 лютого на знак Водолія входить Меркурій, триватиме цей транзит до 3 березня і за цей час люди стануть вільнішими у думках та діях. На зовнішньому плані, у політиці та міжнародних відносинах відбудеться багато подій, тому варто стежити за стрічкою новин. Процеси запущені та їх уже не зупинити. Тільки з урахуванням нових обставин необхідно будувати плани на майбутнє, а також працювати над усуненням причин, які не дають вам змінити життя на краще.

Період активних енергій Водолія складний для Тельців, Левів та Скорпіонів, але це не означає, що потрібно відмовлятися від своїх цілей та йти у депресію. Саме цим знакам pодіаку. Насамперед потрібно прийняти нові світові реалії, зрозуміти особливості епохи Повітря та ери Водолія. У будь-якому разі доведеться змінюватися незалежно від того, скільки вам років і хочете ви цього чи ні. Може здатися, що світ перекинувся з ніг на голову, але це лише на перший погляд. Для щасливого життя та продовження розвитку нашої планети зараз потрібна організація багатьох процесів зовсім іншим чином, новим, для багатьох поки що незрозумілим.

У січні - лютому 2023 року під впливом подій, що не залежать від нас, формуються нові орієнтири, відбуваються перебудови на глибокому рівні. Необхідно прийняти нову реальність, адже тільки в цьому разі вироблятиметься життєва енергія, яка допомагатиме перемагати зло, долати перешкоди та досягати мети.

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