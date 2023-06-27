Особливий час: до 18 липня 2023 року для Тельців, Дів і Козорогів настане важливий період життя

Представникам знака стихії Землі (Тельцям, Дівам і Козорогам) в найближчі три тижні необхідно сконцентруватися на роботі, позбутися всіх зовнішніх відволікальних факторів і зробити трохи більше за те, на що ви вважаєте себе здібними.

Тельці, Діви та Козороги, зараз не час для відпочинку! До 18 липня Висхідний Місячний Вузол перебуває в Тельці, його енергії пов'язані з планетою-благодійником Юпітером, який також переміщається Тельцем. Ба більше, Плутон на ретро-фазі також повернувся до земного знака – Козорога. Ці планетарні взаємодії особливо сильні, поки Місячний Вузол Майбутнього (Висхідний Вузол) перебуває у знаку стихії Землі – в Тельці. Це останній шанс досягти стабільності, процвітання та гармонії в житті, розповідає астрологиня Марина Скаді (Марина Соколова).

Від 18 липня вісь Місячних Вузлів із матеріальних знаків зодіаку, а саме Тельця – Скорпіона, переходить у вісь взаємин Овен – Терези. І наступного разу Висхідний Вузол повернеться до знака Тельця лише в серпні 2040 року. Але це буде інша історія, бо Плутон, планета влади й багатства, до земного тригону увійде дуже нескоро – аж у липні 2095 року.

До 18 липня можна нарешті знайти точку опори, визначитися в житті, пустити коріння там, де хочете. Насамперед це стосується Тельців, Дів і Козорогів. Настав час правильно розпорядитися матеріальними засобами і, спираючись на реальні можливості, розрахунок та конкретні умови, вжити належних заходів і дій, спрямованих на здійснення головних цілей. Не проґавте шанс змінити свою долю на краще! Зараз сам Всесвіт вам допомагає.

Виражені енергії знаків стихії Землі в першій половині літа 2023 року дозволяють досягти поставлених цілей попри все. Якщо конкретну мету вже визначено, то жодні перешкоди не завадять. Цілеспрямованість, підкріплена транзитами Юпітера, Плутона і Висхідного Місячного Вузла земними знаками, обов'язково призведе до гарних практичних результатів уже найближчим часом. Якщо ж ви та людина, яка не звикла боротися, розвиватися й динамічно рухатися по життю, тоді щасливі можливості будуть втрачені.

Найближчим часом планетарні взаємодії надають Тельцям, Дівам і Козорогам щось на кшталт щита, що дає захист від різних труднощів. Не можна втрачати такий шанс, адже ще один такий ефективний період буде нескоро. Напевно, багато представників знаків стихії Землі вже давно виношують плани, та ніяк не наважуються втілити їх у реальність. Сумніви допоможе подолати консультація астролога, на якій ви отримаєте цінні підказки та посібник до дій з урахуванням вашого особистого гороскопу.

Тельці найбільш удачливі в першій половині липня, можливості реалізації, втілення задуманого начебто виникають самі собою. До 18 липня Юпітер і Висхідний Місячний вузол переміщаються знаком Тельця, створюючи потік везіння у фінансовій сфері та професійній діяльності. Гармонійний аспект від Плутона допомагає трансформувати наявний стан речей у кращий бік.

Найбільше щастить Тельцям, які народилися від 20 до 30 квітня та від 16 до 21 травня. Прекрасна можливість знайти та реалізувати своє призначення, відкрити власну справу, створити творчий проєкт, який зацікавить багато людей. Найближчим часом ви отримуєте переваги перед іншими людьми, кандидатами на ту чи іншу посаду. Озвучуйте те, що вас хвилює, те, чого бажаєте, і вас почують! Якщо не знаєте свої потенційні можливості та здібності – зверніться до астролога. Знання своєї натальної карти – це ключі на все життя до всіх життєвих сфер!

Козороги стикаються з викликами щодня протягом найближчих трьох тижнів. Виникають життєві труднощі, але одночасно відкриваються внутрішні резерви, які допомагають усе подолати, якщо, звісно, бути до цього цілком готовими. Плутон повернувся до вашого знака зодіаку 13 червня і почав підштовхувати вас до розширення кордонів та пошуку нових можливостей. Висхідний Місячний Вузол наразі ще в земному знаку, не втрачайте жодного шансу! Саме зараз ви створюєте своє майбутнє, принаймні Всесвіт надає вам такі шанси. Гарний час для захисту своїх інтересів та боротьби за свої ресурси.

Козороги, що народилися від 22 до 31 грудня, а також від 15 до 19-20 січня (залежно від року народження та географічних координат), потрапляють у потік достатку, щасливих перетворень і вирішення найскладніших проблем. Ви на порозі нового життя! Але насамперед Плутон створить такі умови, в яких вам доведеться думати про нестандартні шляхи вирішення проблем, розширювати власні рамки та виходити із зони психологічного комфорту. Найближчим часом Юпітер може принести несподівані, але приємні подарунки долі.

Діви – під впливом гармонійного аспекту від Плутона та Юпітера, це сприяє розкриттю талантів і здібностей, якими ви володієте, але, можливо, досі в собі не виявили. Також найближчим часом вам надаються досить легкі можливості для їх реалізації та хороших заробітків. Ви відчуєте себе затребуванішими, обставини часто складатимуться на вашу користь, допомагаючи вам реалізувати свій потенціал. Висхідний Вузол у земній стихії разом із позитивними впливами Юпітера і Плутона до вашого Сонця посилить прагнення до зростання й розвитку, відкриє перед вами необхідні шляхи.

Діви, народжені від 23 до 31 серпня, а також від 18 до 22 вересня, отримають усе для того, щоб стати успішною, багатою та щасливою людиною. Гармонійні аспекти Юпітера і Плутона до натального Сонця в період до 18 липня помітно підвищують успіх у будь-яких особистих, персональних справах та починаннях. Планетарні енергії заряджають вас оптимізмом, покращують настрій і часто дарують відчуття щастя й гармонії. Загалом усе зараз йде добре, але саме це дає схильність до лінощів, нерідко просто немає мотивації для того, щоб максимально ефективно використовувати цей вдалий час у своєму житті. Саме тому варто уникати надмірностей і потурання своїм слабкостям, щоб не прогаяти вигідні можливості, які відкриваються перед вами саме зараз. Відганяйте лінощі якнайдалі!

Мить переходу Місячних Вузлів із Тельця – Скорпіона до вісі Овен – Терези принесе зміни в соціальне життя багатьох людей і цілих держав. Закінчується трансформаційний період попередніх 1,5 року, але починається інший, спокійніший і цікавіший цикл у суспільному розвитку. Це відчують не лише представники земних знаків, але саме зараз, поки Висхідний Місячний Вузол ще в Тельці, насамперед Тельці, Діви й Козороги повинні зробити ривок вперед, щоб потім не пошкодувати про втрачені можливості.

Варто пам'ятати, що в цій статті наведені загальні рекомендації, які дозволяють будувати плани, орієнтуватися в тому, що відбувається, розуміти, коли сприятливі та несприятливі періоди. Проте загальний гороскоп не може замінити особисту консультацію астролога, оскільки під час його складання не враховуються дані народження конкретної людини.

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