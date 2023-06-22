Особливий місяць для Левів, Стрільців та Овнів: що чекає на три ці знаки в липні 2023 року

Життя знаків стихії Вогню: Овнів, Левів та Стрільців – буде насичене подіями у липні 2023 року. В основному, запам'ятається місяць активністю в особистих та ділових взаєминах. Але тут не все так однозначно: частина з вас створить новий союз, решта опиниться перед нерозв'язними проблемами у стосунках.

Перша декада липня дуже емоційна, творча, яскрава. Це час пригод, романтики, палких любовних історій. До 11 липня за знаком Лева переміщується Марс і утворює гармонійні аспекти із Сонцем представників знаків Лев, Стрілець, Овен, розповідає астрологиня Марина Скаді (Марина Соколова).

Венера, планета кохання та краси, також переміщується за знаком Лева, в якому і перейде до ретроградного руху 23 липня. Дві гендерні планети – Марс та Венера – у знаку фіксованого Вогню утворюють потужні енергетичні потоки, які дуже сильно відчують Овни, Леви та Стрільці.

Напружені аспекти Марса та Венери з Ураном можуть спровокувати загострення почуттів та психічних реакцій на любовні зізнання чи зради, потайливу поведінку партнера, втручання третьої сторони у взаємини. Особливо це стосується людей, народжених під знаком Лева. Зокрема, триває транзит Чорного Місяця, який пов'язаний з кармічними питаннями, складними темами, які періодично повторюються в житті всіх, хто потрапляє під її вплив. У липні 2023 року найбільше це відчують Леви. Але, пам'ятайте, що б не сталося, завжди є можливість вийти із замкнутого кола проблем або життєвої драми, якщо розуміти причини. У цьому допоможе особиста консультація астролога та його рекомендації, аналіз сумісності та перспектив взаємин, дослідження родової програми тощо.

У липні, особливо у першій декаді, у життя Левів може увірватися людина, яка повністю переверне її життя. Це так звані кармічні взаємини, які Всесвіт посилає для отримання необхідного досвіду, а не для щасливого шлюбу чи гармонійного партнерства. З одного боку, представники цього знака розуміють, що так, як раніше вже не буде, але, з іншого боку, може бути сильний страх зробити крок назустріч новому життю. Протистояти почуттю, що охопило, неможливо, але безліч протиріч роздирають зсередини, змушуючи залишатися в тому ж місці. Приблизно так впливає Чорний Місяць у періоди, коли він включається транзитом Марса і Венери. Однак, липень 2023 року запам'ятається на десятиліття, хай і не одразу, але пізніше, сильні духом Леви зрозуміють, що це був корисний досвід, що дає змогу зробити еволюційний прорив у сфері партнерства.

Овнам і Стрільцям без особливих зусиль вдається піднятися на вершину. Будь то ділові зв'язки чи особисті стосунки, поруч виявиться людина чи люди, які покажуть првильний шлях. Якщо ви давно чогось прагнете і докладаєте зусиль, але постійно чогось не вистачає, щоб досягти мети, не впадайте у відчай, ваш час настав. Попереду місяць відкриттів, кохання, кар'єрного піднесення. Найважливіші події відбудуться у першій декаді місяця. У цей час ловіть щасливі шанси, дійте сміливіше та не сумнівайтеся у своїх силах. Найкращий час для налагодження любовних взаємин, активного пошуку свого ідеального партнера, розмов про спільне майбутнє.

Друга декада липня буде не менш цікавою, але в цей період більше ділового спілкування, зустрічей із незвичайними людьми, участі у різних заходах. 11 липня Меркурій входить на знак Лева о 07:11 та утворює гармонійні зв'язки із Сонцем Левів, Стрільців та Овнів. До цього часу Марс вже увійде на знак Діви і вогняні енергії трохи вщухнуть, стануть комфортнішими та приємнішими. Це період розвитку творчих проєктів, свят, громадську діяльність.

Представники символів стихії Вогню можуть набути популярності, провести успішну рекламну кампанію, вирватися вперед, завдяки активним процесам в цей період. Так само щастить як Левам, так і Стрільцям з Овнами. Хоча Чорний Місяць цього разу навіть допомагає, надає Левам неймовірний магнетизм, приваблює інтерес публіки. Головне тим часом не розслаблятися і приймати все як належить. Робіть все, щоб утримати увагу інших людей, пам'ятайте про те, що в третій декаді місяця вже не так легко захопити бажаного партнера, зацікавити потрібну людину.

Від 11 до 22 червня – сприятливий час для подорожей, виступів, проведення навчальних заходів, запуску нових курсів. У багатьох сім'ях активізуються стосунки із родичами, можливий приїзд рідні здалеку, вирішення питань спадщини.

Овни, Леви та Стрільці, якщо ви хочете розпочати свою діяльність в Інтернеті, створити YouTube або запустити сайт – не проґавте цей період. Звичайно, літні місяці трохи розслаблюють, але зробіть зусилля – відпочиньте пізніше, коли інші працюватимуть. Напружений аспект із Ураном змусить вивчити багато нового матеріалу, закрити прогалини у знаннях, навчитися користуватися можливостями соціальних мереж. Але результат цього вас задовольнить, якщо ви дійсно поставите собі за мету вийти на новий рівень, здобути сучасну професію і стати вільною, незалежною людиною.

Третя декада липня, мабуть, найнепередбачуваніша. Леви, Стрільці та Овни мають бути готові до всього. Може статися так, що, наприклад, у компанії давнього друга ви зненацька виявите, що вас пов'язує щось більше. А якщо у вас вже є партнер, то в цей період стосунки знайдуть глибину, вийдуть на новий рівень близькості, гармонії, довіри.

21 та 22 липня Венера стаціонарна, а 23 липня переходить у ретроградний рух у Леві. Цього ж дня о 04:51 за київським часом Сонце повертається до своєї обителі – на знак Лева. Може з'явитися партнер із минулого, але цього разу роман може бути тривалим і пристрасним і призвести до шлюбного союзу, якщо не дорікатимете цій людині за всі проблеми. Пам'ятайте, що завжди винні двоє!

Якщо ви у стосунках, але вони вже давно дали тріщину, то, найімовірніше, у період ретроградної Венери (23 липня — 4 жовтня 2023 року) великий ризик розлучення, розлучення з подальшим поділом майна. Взаємини з родичами, які постраждали в недавньому минулому, поки що залишаться на колишньому рівні. Звичайно, все індивідуально і потрібно розглядати кожен випадок окремо на особистій консультації. Вчасно отримана підказка допоможе уникнути непоправного результату.

У період ретроградної Венери колишні кохані захочуть возз'єднатися, а подружжя відчує необхідність відвертої душевної розмови. Багато сил забиратимуть діти, яким зараз як ніколи потрібна ваша підтримка. Леви, Стрільці та Овни будуть на піднесенні, але все-таки не спокушайтеся – організм потребує хорошого відпочинку та детоксикації, зокрема і від непотрібних зв'язків.

Попередній транзит ретроградної Венери Левом був у серпні 2015 року. Згадуючи події того періоду, кожен може виявити собі цінні підказки. У знаків стихії Вогню можуть повторитись події, стосунки піти за знайомим сценарієм. У третій декаді липня жодних експериментів: обмежтеся звичними справами і рухайтеся тільки второваними дорогами. Хоча цей процес буде не дуже швидким, тенденція до поліпшення наявного стану речей таки є.

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