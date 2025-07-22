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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
28
Час на прочитання
4 хв

Особливий час: три знаки, які привернуть талан і визнання в серпні 2025 року

Серпень 2025 наповнений полум’яною енергією — місяць минає під знаком Лева, і це означає, що вогонь кличе до дії, любові, творчості та зухвалості. У самому розпалі літо, а разом з ним і час для тих, хто вміє жити на повну потужність.

Автор публікації
Фото автора: Марина Скаді Марина Скаді
Три знаки, які привернуть удачу і визнання в серпні 2025 року

Три знаки, які привернуть удачу і визнання в серпні 2025 року / © Credits

Планетарні енергії у Леві (Сонце, ретро-Меркурій, Венера) утворюють підтримувальні аспекти до Сонця вогненних знаків Зодіаку, посилюючи їхнє лідерство, натхнення та імпульс дій. Ось як зорі дарують удачу кожному з них, розповідає астрологиня і авторка YouTube-каналу Марина Скаді (Марина Соколова).

Планетарне скупчення у Леві наповнює серпень жаром, динамікою і закликом до яскравості. Для вогняних знаків це час, коли Всесвіт каже: «Горіть, але не спалюйте. Світіть, але не засліплюйте». Енергія серпня підтримує вас, але також вимагає зрілої вогняної поведінки та пристрасного сенсу.

Дійте з упевненістю, не бійтеся сяяти і ризикувати. Серпень для вас — час пробудження і внутрішнього лідерства. Це не тільки шанс отримати зовнішнє визнання, а й можливість повернутися до себе справжнього. Хай вогонь усередині вас буде не руйнівним, а наcнажливим.

ОВЕН

Після непростих липневих енергій ви немов повертаєтеся у свою силу. Вогняні енергії серпня розпалюють вашу природну сміливість і натхнення. Це час, коли вам можна (і потрібно) бути видимими: заявляти про себе, брати лідерство, просувати свої ідеї.

Будь-які творчі та ділові проєкти набирають обертів. У стосунках — пристрасть, прямота й авантюризм. Вам ідуть на зустріч ті, хто цінує вашу чесність і щирість. Якщо був застій — у серпні ви вириваєтеся вперед, і ніщо вас не зупинить. Тільки пам’ятайте: ваша енергія — потужний інструмент, але спрямовуйте її усвідомлено.

Овни відчувають, як серпень розставляє акценти на натхненні та творчому прояві. Планети у Леві утворюють гармонійні аспекти до вашого Сонця — потужні потоки мотивації, флірту, визнання, креативних шансів.

Усе, що пов’язано із самовираженням, коханням, особистими ініціативами перебуває під яскравим підсвічуванням.

Ви стаєте центром подій, і ваша енергія притягує можливості: від нових знайомств до запусків проєктів.

Повня у Водолії дає осяяння на тему дружби і майбутнього: ви усвідомлюєте, що оточення або підтримує вас, або час змінити орбіту.

Серпень дає Овнам потужний творчий та особистісний імпульс. Усе, що ви запускаєте, може спалахнути і принести натхнення. Але надлишок енергії може вести до дратівливості.

Порада: не витрачайте силу на зайві суперечки. Спрямуйте її в проєкти, спорт, творчість. Говоріть пристрасно, але слухайте уважно і тоді відкриється те, що по-справжньому важливо.

ЛЕВ

Ви — сонячний король серпня. Поки Сонце йде вашим знаком, зірки буквально підштовхують вас бути в центрі уваги, творити, святкувати, любити й надихати інших. Початок місяця особливо яскравий: повний місяць у вашому протилежному знаку Водолія 9 серпня підсвічує тему партнерства. На вас можуть чекати поворотні рішення в коханні або важливих союзах. Ви розкриваєте своє серце й отримуєте у відповідь.

Для багатьох Левів серпень — це розквіт, винагорода, визнання. Слухайте інтуїцію, стежте за знаками, особливо ближче до середини місяця. Сонце, Меркурій, Венера збираються у вашому знаку і формують основу для оновлення образу, мислення і відчуттів.

Вас бачать, чують, цінують. Це час, коли ви можете перезапустити особистий бренд, стати натхненням для інших. Ваші слова стають глибшими та емоційнішими.

Повня дає важливі відповіді у сфері стосунків: ви розумієте, з ким поруч бути світлом, а звідки час вийти. Довіряйте собі: саме зараз ви — головне сонце свого життя.

Усі планети ніби спрямовані на ваше внутрішнє світло. Місяць дає можливість оновитися, заявити про себе й отримати визнання.

Порада: не грайте роль — будьте собою. Успіх приходить не від показного блиску, а від справжньої впевненості. Поважайте себе, але не забувайте піклуватися: у цьому справжня велич.

СТРІЛЕЦЬ

Вогняна енергія місяця прекрасно поєднується з вашою природною тягою до свободи, знань і пригод. У серпні ви можете знайти нову мету або напрямок, який надихне вас на довгі місяці наперед.

Планети у Леві утворюють сприятливі аспекти до вашого знака і приносять яскраві можливості, важливі знайомства, пропозиції, від яких важко відмовитися. Меркурій починає новий цикл у Леві, що може бути символом оновлення вашого мислення, повернення інтересу до проєктів, які ви раніше відклали. Активізується спрага до знань, спілкування та презентацій — ви вмієте заразити ідеєю, це ваш козир.

Серпень для вас — місяць натхнення, розширення горизонтів і яскравих інтелектуальних осяянь.

Блискучий період для навчання, подорожей, публікацій, розвитку філософії та нових союзів. У коханні — легкість, флірт, душевна відкритість. Головне — не розмінюватися на дрібниці і довіряти своїм внутрішнім орієнтирам.

Повня у Водолії принесе інсайти за темами мислення, комунікації та звільнення: нові методи мислення приходять, а старі шаблони йдуть.

Для вас серпень — місяць горизонтів. Усе, що ви почнете з вогником і сенсом, отримає підтримку небес. Ідеї, які зрілися навесні, можуть реалізуватися. Ви відчуваєте підтримку в навчанні, поїздках, комунікації.

Порада: дійте сміливо, але з доречною стратегією. Не все потрібно починати одразу — важливіше зрозуміти: куди вас веде енергія — туди й потрібно будувати мости. Діліться своїми думками — вони надихають інших.

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