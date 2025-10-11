Останні місяці Нептуна в Рибах від 22 жовтня 2025 року до 27 січня 2026 року: що на нас чекає в цей час

Останні місяці Нептуна в Рибах від 22 жовтня 2025 року до 27 січня 2026 року / © Associated Press

Вища планета завершує свій 165-річний цикл, і це — рідкісний момент «закриття містичного кола», очищення й переоцінювання всього, що було пов’язане з духовністю, ідеалами, ілюзіями та вірою, розповідає астрологиня й авторка YouTube-каналу Марина Скаді (Марина Соколова).

22 жовтня Нептун о 12:51 (gmt+3) на ретрофазі повертається в останні градуси в знак свого управління — у Риби, тож колективне поле стає розмитим, мрійливим, але й вразливим. Ці місяці — наче туман перед світанком. Реальність та ілюзія сплітаються в єдине полотно. Старі мрії розчиняються, щоб поступитися місцем новим. Світ може переживати:

Посилення ностальгії, утопізму, містицизму.

Розчарування в питаннях віри, особливо в тих, що підтримувалися останніми роками — ідеологічних, політичних, релігійних.

Активізацію тем клімату водних ресурсів (очищення, розроблення нових шляхів сполучення та логістики): моря та океани, екологія, повені.

Розвиток фармакології, медицини у зв’язку з новими епідеміями та пандеміями.

Загострення потягу до втечі від повсякденності: через творчу діяльність, кіно, серіали, віртуальні світи, музику, поезію, медитації та містику.

У період транзиту Нептуна Рибами спостерігається зниження зовнішньої активності та посилення внутрішніх процесів. Енергія спрямовується вглиб, а не назовні — зовнішні дії поступаються місцем роздумам, інтуїції та снам. Це час, коли зовнішня динаміка сповільнюється, а внутрішні переживання стають значущішими.

Нептун у Рибах має максимальну силу, тому підвищена емоційність у світовому суспільстві, посилення тем співчуття, пам’яті, втрат, спостерігатиметься у всіх життєвих сферах. Сплеск релігійності, містичних течій,

Під впливом Нептуна в Рибах активізуються тонкі плани, а матеріальна активність може сповільнитися або втратити чіткі орієнтири. Це транзит, у якому дія поступається місцем відчуттю, а зовнішні цілі розчиняються в потоці інтуїтивного пошуку. Але також наявна інформаційна плутанина, маніпуляції емоціями, фейкова реальність.

Від 22 жовтня 2025 року до 27 січня 2026 року ми немов занурюємося в колективний сон, де межі між вигадкою і правдою стають хиткими. Це час, коли мистецтво, візуальні технології та цифрові простори стають дзеркалом несвідомого — відбиваючи наші страхи, мрії та сподівання. Але за цими чарами важливо не втратити орієнтири: Нептун у Рибах може як надихнути на велике, так і занурити в туман самообману.

Головне в цей період — підбиття підсумків епохи віри і чутливості. Коли Нептун остаточно на 14 років піде в Овен наприкінці січня 2026 року, почнеться нова ера дій, завдяки звільненню від мрій. До цього моменту людству потрібно усвідомити, у що воно вірило і де обманювало себе.

Оскільки повний оберт Нептуна своєю орбітою займає майже 165 років, відповідно, попереднього разу ця вища планета завершувала глобальні цикли наприкінці 1861 — на початку 1862 року. Енергії цього періоду були насичені темами розмивання кордонів, ідеологічного туману, духовних пошуків і мистецького прориву.

У США вирувала Громадянська війна — конфлікт, у якому ідеали свободи і рівності стикалися з тіньовими структурами влади та експлуатації. Це відображення Нептуна в Рибах: боротьба не лише за територію, а й за моральні та духовні принципи, часто оповиті ілюзіями і пропагандою.

У Європі — розквіт романтизму і символізму, у Росії назріває внутрішня криза: Чернишевський працює над філософськими текстами, незабаром його заарештують — начебто ідеали зіштовхуються з жорсткою реальністю, і мрія про перетворення світу вимагає жертви.

В Африці — експедиція Джона Спіка, який прагне навернути короля Буганди до християнства. Це і є «нептуніанська» місія, забарвлена ідеалізмом, але така, що містить у собі тінь культурного втручання і духовного колоніалізму.

Наприкінці 1861 року розпочалася військова експедиція Франції проти Мексики, що пізніше призвела до встановлення режиму імператора Максиміліана.

На тлі всього цього — технологічний прорив: бій броненосних кораблів Monitor і Virginia у США. Це символ розмивання старих форм і народження нових реальностей, де метал і пара замінюють плоть і кров, а війна стає театром механіки.

Нептун у Рибах завершував свій цикл, залишаючи людству запитання про віру, істину, мистецтво та ілюзію. Усе, що відбувалося на початку 1862 року, являло собою відгомони глибинних архетипів, пробуджених планетою, яка розмовляє мовою снів, символів і туману.

Загальне енергетичне тло під час переміщення Нептуна межами знаків Риби й Овен:

Посилення інтуїції, містицизму, снів і символів — сни стають пророчими, а внутрішні страхи можуть матеріалізуватися.

Розмивання меж реальності — зростання інтересу до езотерики, мистецтва, духовних практик, але також і до теорій змови, ілюзій, втечі від реальності.

Загострення тем брехні, маніпуляцій, витоків інформації — особливо в медіа, релігії, фармацевтиці та ідеологічних структурах.

Увага до питань міграції, а також до тем розчинення кордонів між країнами та культурами.

Найсильніше повернення Нептуна з Овна в знак Риби відчувають: Риби, Діва, Овен і Терези.

Для представників знака Риби — місяці фіналу і тріумфу. Від 2011 року вони проходили уроки віри, співчуття і самопожертви — тепер приходить усвідомлення, заради чого все це було. Це час духовного пробудження, очищення і готовності до нового народження в січні 2026 року. Сильний духовний період. Нептун немов відкриває браму у вищі сфери — зростають чутливість, інтуїція, потяг до знань про душу.

Нептун в опозиції до Сонця народжених під знаком Діви розфокусує свідомість. І дуже важливо не втрачати себе в чужих очікуваннях. Інформаційні потоки стають туманними. Намагайтеся розрізняти, де кохання, а де ілюзія. Багатьох потягне в езотерику, психологію, філософію. У цей період велика ймовірність завершення давніх стосунків. Віра в людей проходить перевірку.

Овни відчувають паузу перед новим початком. Ви відчуваєте, як старі сподівання розчиняються. Це час прощання й очищення, щоб від січня 2026 року почати новий духовний етап у житті. Може виплисти все, що ховалося в глибинах: страхи, таємні зв’язки, внутрішні борги. Сумніви перетворяться на реальні перепони. І це підштовхує до переосмислення місії, статусу, репутації.

