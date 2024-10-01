Останні місяці Плутона у Козорозі: що принесе світові цей транзит

20 листопада Плутон завершує свій довгий шлях у Козорозі – у цьому земному, наполегливому та структурованому знаку зодіаку. Останні місяці цього транзиту для поточних світових процесів можуть виявитися кульмінаційними, наголошуючи на темах влади, контролю та соціальних змін.

У Козорозі Плутон перебуває від 26 січня 2008 року, але дійшовши до 2⁰ знака, на ретрофазі повернувся у знак Стрільця, щоб восени 2008 року остаточно перейти до Козорога. Це планета глибинних змін та трансформації, влади та великих грошей. Перебуваючи в останніх градусах Козорога, восени 2024 року Плутон підбиває підсумки глобальних перебудов у структурах влади, суспільства, економіки, банківської системи. Він буквально розриває старі підвалини, щоб збудувати нові, більш стійкі та універсальні, розповідає астрологиня Марина Скаді (Марина Соколова).

Закінчується певний світовий цикл та відбувається підготовка до нового етапу в житті людства, адже вже 20 листопада на 20 років Плутон увійде у знак Водолія. Настає корінний перелам.

Плутон – планета Води та Вогню, Янська, найвища, відкрита 1930 року, проте 2006-го астрономи позбавили Плутон статусу планети та назвали карликовим небесним тілом. Астрологи, попри такі зміни, розуміють його величезний вплив, як на світові процеси, так і на окрему особистість. Плутон характеризує найважливіші приховані процеси, але з активними зовнішніми проявами результатів цих процесів.

Плутон названий на честь римського бога підземного царства Плутона, аналогом якого є грецький Аїд чи Гадес. Аїд, як і Посейдон, є рідним братом Зевса. Йому не знайшлося місця серед богів на Олімпі. Він володіє своїм підземним царством, куди не проникають промені Сонця. Там течуть похмурі річки, а над полями рухаються тіні померлих. Над усіма чудовиськами в царстві Аїда панує богиня безмісячної ночі Геката – вона опікується чаклунством, але до неї звертаються за допомогою та захистом проти будь-якого чаклунства.

Аїд силоміць захопив свою дружину Персефону, яка стала царицею підземного світу і, хоча Персефона (інше ім'я – Прозерпіна) була дочкою богині родючості Деметри, третину року вона проводила зі своїм чоловіком у підземному царстві. У цей час у природі все сповільнювалося, замовкало і зупинялося. Вона на дві третини року виходила на поверхню до своєї матері, і тоді на Землі наставала весна. Всі рослини починали цвісти та плодоносити. Так, в одному міфологічному сюжеті об'єднані теми смерті та відродження природи.

Ім'я Аїд означає "невидимий". Він власник всіх підземних скарбів, і друге значення його імені пов'язане з великими грошима, корисними копалинами, оскільки найбільші багатства приховані під Землею. Плутон відповідає за питання життя та смерті, керує знаком Скорпіон.

Астрологічним символом Плутона є диск, який піднімається із півкола над хрестом. Про це говорять – "яйце відродження". Символ вказує на створення нового циклу системи. Це невелике коло всередині, у надрах матеріального фізичного плану. Горизонтальне півколо показує накопичення потенціалу проявів внутрішньої активності.

З погляду астрології, Плутон – планета перетворень, енергії круговерті життя, відкриттів науки. Також Плутон уособлює собою війни та масові катастрофи. Ця планета величезної колективної енергії, атомної енергетики понад можливості людської волі. Оскільки Плутон – планета колективна і впливає на долі цілих поколінь людей, можна говорити про колективні трансформації на енергетичному рівні.

У житті окремої людини вплив Плутона проявляється у тому випадку, якщо в натальній карті є аспекти з особистими планетами. Або якщо транзитний Плутон утворює аспекти з натальними планетами. Коли вищі планети змінюють знаки під час переміщення зодіаком, вони впливають у глобальному масштабі. Відбуваються якісь зміни у політиці, фінансовій системі, інститутах влади.

У жовтні – листопаді 2024 року Плутон може дати такі події:

1. Зміна світових структур влади та управління. Плутон у Козорозі зриває маски з осіб лідерів та державних структур. Вплив цієї планети часто пов'язаний з викриттям, руйнуванням корумпованих систем та створенням нових, більш чесних та прозорих форм управління. До кінця листопада 2024 року багато держав можуть пережити масштабні реформи та зміни у політиці, що призведе до нового розподілу влади.

2. Економічні потрясіння та оновлення. Козоріг – це знак, пов'язаний із довгостроковою стійкістю та матеріальною стабільністю, але Плутон приносить кризові моменти, що потребують перегляду економічних моделей. Системи, які вже вичерпали себе, можуть зруйнуватись, щоб звільнити місце для нових форм, більш адаптованих до сучасних реалій. Це може бути непростий період для глобальної економіки, пов'язаний із змінами на фінансових ринках, у міжнародній торгівлі та політиці.

3. Соціальні та політичні кризи. Транзит Плутона в Козорозі розкриває давно назрілі конфлікти та напруженість у суспільстві. До листопада 2024 року можуть посилюватись рухи за права людини, свободу слова та справедливість. Суперечності між традиційними засадами та новими віяннями ставатимуть гострішими, і ми можемо очікувати серйозних соціальних перетворень.

4. Глобальні кліматичні зміни. Плутон пов'язаний із природними катастрофами та глибинними перетвореннями. Вплив цієї планети може принести екстремальні природні явища – землетруси, вулканічні виверження та інші стихійні лиха. Планета змусить звернути увагу на питання екології.

5. Особисте вплив Плутона в Козорога. На особистому рівні завершення транзиту Плутона за знаком Козорога вимагатиме від кожної людини переосмислення своїх цілей, відповідальності та структурування у всіх сферах життя. Це період, коли старі амбіції та кар'єра можуть піддатися серйозній перевірці, а слабкі місця будуть розкриті. Для багатьох це може стати часом звільнення від усього непотрібного, створення міцніших основ для майбутнього.

6. Кар'єрні та соціальні зміни. Козоріг керує амбіціями, статусом та кар'єрою, і Плутон потребує серйозної трансформації у цих сферах. Ті, хто прагне влади та контролю, можуть зіткнутися з кризами, які змушують переглянути свої стратегії. Цей транзит допоможе відточити мету, позбутися ілюзій та зосередитись на головному.

7. Особиста відповідальність. Козоріг символізує дисципліну та відповідальність, і Плутон змушує кожного з нас ухвалювати рішення, які матимуть довготривалі наслідки. Це період, коли багато людей почнуть усвідомлювати свою особисту відповідальність за майбутнє як своє власне, так і суспільства загалом.

8. Трансформація у взаєминах та особистому житті. Плутон змушує нас переглянути наші зв'язки та уподобання. Слабкі стосунки можуть зруйнуватися, а міцні союзи пройти через глибокі перетворення. Цей транзит вчить нас відпускати те, що більше не служить нашим цілям і зростанню, і відкривати нові зв'язки і можливості.

9. Кульмінація циклу: чого очікувати. До 20 листопада 2024 року транзитний Плутон завершить свій довгий шлях у Козорозі, що може символізувати глобальне завершення певного історичного циклу. Після цього Плутон перейде у знак Водолія, що принесе нові енергії свободи, інновацій і колективної свідомості. Але доти світ пройде через процес очищення, руйнування старих структур та створення нових засад для майбутнього.

Жовтень та листопад 2024 року – це час завершення, підсумків та серйозних трансформацій як на глобальному, так і на особистому рівнях. Кожному з нас потрібно буде переглянути свої пріоритети, взяти відповідальність за своє життя та підготуватися до нового етапу, який настане, коли Плутон перейде у знак Водолія.

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