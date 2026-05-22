Останні тижні Юпітера в Раку: що зміниться від 30 червня і кому пощастить найбільше

Останні тижні Юпітера в Раку

30 червня о 08:52 за київським часом Юпітер переходить у знак Лева, де перебуватиме до липня 2027 року. Водночас змінюється загальний життєвий ритм: після емоційного та сімейного періоду Юпітера в Раку починається цикл, пов’язаний із самореалізацією, особистою силою, творчістю, публічністю та бажанням яскравіше виявляти себе у світі, розповідає астрологиня і авторка YouTube-каналу Марина Скаді (Марина Соколова).

Після зміни знака енергія Юпітера почне працювати вже зовсім інакше, тому зараз особливо важливо не втрачати момент і діяти там, де життя давно підштовхує до змін.

Юпітер у Леві підсилює теми лідерства, популярності, визнання, сцени, особистого бренду і прагнення жити масштабніше. На перший план виходять амбіції, бажання розкривати свої таланти, привертати увагу до своїх проєктів і посідати помітніше місце в суспільстві. Це час, коли багатьом захочеться припинити ховатися в тіні та почати діяти сміливіше, впевненіше і яскравіше.

Юпітер у Раку — одне з найсильніших і найсприятливіших положень, тому що саме в Раку енергія планети розкривається особливо глибоко, м’яко й водночас масштабно. Наступний подібний цикл повториться тільки через 12 років, тому період до 30 червня стає дуже важливою точкою для багатьох життєвих процесів, пов’язаних із майбутнім, розширенням можливостей і переходом на новий етап.

Юпітер в астрології пов’язаний з архетипом Вчителя, Провідника, Наставника і Хранителя великих доріг. Це планета зростання, розширення горизонтів, вищої освіти, подорожей, міжнародних зв’язків, філософії, права, еміграції та пошуку свого місця у світі. Юпітер завжди показує, де життя починає відчиняти нові двері, давати перспективу і виводити людину за межі звичної реальності.

Коли Юпітер перебуває в Раку, його енергія набуває особливої якості. Знак Рака, яким керує Місяць, пов’язаний з архетипом Будинку, Роду, Коріння, емоційної пам’яті та внутрішньої безпеки. Тому в цей період багато процесів розширення виявляються тісно пов’язаними з пошуком нового місця для життя, створенням опори в іншій країні, сімейними питаннями, переїздом, отриманням документів і спробою вибудувати більш стабільне майбутнє.

Екзальтація Юпітера в Раку вважається положенням, за якого планета максимально виявляє свої найкращі якості. Тут Юпітер дає не лише зростання, а й відчуття захисту, підтримки та можливості знайти свій простір у світі. Саме тому цей транзит часто збігається з важливими подіями, пов’язаними з еміграцією, вступом до університетів, міжнародними програмами, навчанням за кордоном, оформленням документів, нострифікацією дипломів і розширенням професійних можливостей через зарубіжні зв’язки.

Особливо сильною ця енергія стає саме зараз — в останній місяць перебування Юпітера в Раку. Це фінальний етап великого дванадцятирічного циклу, коли багато процесів досягають своєї кульмінації та потребують конкретних дій. Усе, що пов’язане з поданням документів, вступом, оформленням віз, переїздом, отриманням дозволів, освітніми проєктами або міжнародним співробітництвом, отримує додаткову підтримку цього транзиту.

Юпітер пов’язаний не тільки з фізичними подорожами, а й із переходом людини на новий рівень життя. Тому зараз особливо важливо не відкладати рішення, які здатні змінити майбутнє на довгі роки вперед. Часто саме в такі періоди з’являються можливості, які спершу здаються випадковими, але пізніше повністю змінюють життєвий шлях.

Архетипно Юпітер у Раку нагадує Провідника через водні простори — постать, що допомагає людині знайти новий шлях, вийти зі старого етапу життя і перейти до стійкішого майбутнього. У міфологічному сенсі вода Рака символізує пам’ять, родову історію й пошук безпечної гавані. Тому багато людей нині особливо гостро відчуває бажання знайти своє місце, свою країну, свій професійний напрямок або співтовариство, у якому можна укоренитися й будувати життя далі.

Цей транзит сприятливий для будь-яких процесів, пов’язаних із навчанням та офіційним визнанням знань. Гарний час для вступу до вишів, захисту дипломів і дисертацій, складання іспитів, оформлення освітніх документів і підтвердження кваліфікації. Юпітер традиційно пов’язаний з академічним середовищем, наукою і вищою освітою, а Рак додає сюди тему особистого майбутнього і життєвої стійкості.

Також це важливий період для людей, які планують еміграцію або вже перебувають у процесі адаптації в іншій країні. Юпітер у Раку допомагає шукати не просто нову територію, а простір, де людина зможе відчути безпеку, емоційну стабільність і перспективу розвитку. Саме тому зараз багато хто починає серйозно замислюватися про зміну країни, оформлення статусу, отримання громадянства або пошук можливостей за кордоном.

У професійній сфері транзит особливо допомагає тим, чия робота пов’язана з освітою, міжнародною діяльністю, мовами, юридичними питаннями, культурними проєктами, викладанням, консультуванням і будь-якими напрямами, де важливі знання і взаємодія з іноземним середовищем.

Окремо варто сказати про представників водної стихії — Раків, Скорпіонів і Риб. Саме для них Юпітер у Раку відкриває один із найсприятливіших періодів останніх років.

РАК

Для Раків цей транзит стає часом розширення життєвих можливостей і виходу на новий етап. Багато представників знака відчувають, що життя поступово виводить їх зі старих обмежень і показує нові перспективи. Особливо сприятливі теми переїзду, навчання, міжнародних проєктів, одержання документів і професійного зростання через нові зв’язки. Юпітер допомагає Ракам зміцнювати своє становище й вибудовувати більш стабільне майбутнє.

СКОРПІОН

Для Скорпіонів Юпітер у Раку відкриває можливості через навчання, зарубіжні контакти, юридичні питання і розширення горизонтів. Це період, коли можуть з’являтися пропозиції, пов’язані з іншою країною, новою освітою або важливими документами. Багато Скорпіонів починають інакше дивитися на своє майбутнє і ухвалювати рішення, які впливатимуть на життя ще довгі роки.

РИБИ

Для Риб цей транзит приносить натхнення, нові напрями розвитку і відчуття, що життя поступово відкриває більше простору для руху вперед. Особливо вдалими стають питання, пов’язані з творчістю, навчанням, міжнародними проєктами, переїздом і пошуком свого місця у світі. Юпітер допомагає Рибам знаходити підтримку, потрібних людей і можливості, які раніше здавалися недосяжними.

Останній місяць Юпітера в Раку — це час, коли важливо не боятися великих кроків. Багато рішень цього періоду здатні визначити напрям життя на роки наперед. І саме зараз відчиняються двері, які наступного разу можуть з’явитися тільки через дванадцять років.

