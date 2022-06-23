Парад 6 планет 24 червня 2022 року і стаціонарний Нептун: що на нас чекає в цей час

Парад 6 планет 24 червня 2022 року і стаціонарний Нептун: що на нас чекає в цей час

Парад 6 планет 24 червня 2022 року – провісник великих змін! Розворот Нептуна у ретроградний рух від 24 червня. Як вплине планета на процеси, що відбуваються у світі?

Рано-вранці 24 червня відбудеться великий парад планет на небі, за участю Меркурія, Венери, Марса, Юпітера, Урана та Нептуна. Також, в одну лінію з планетами, потрапить Місяць – нічне світило, тому фактично, 7 небесних тіл опиняються близько одне до одного (з кутовою відстанню до 30°) "на одній прямій" від Сонця, розповідає астрологиня Марина Скаді (Марина Соколова).

24 червня Нептун зупиняється і готується перейти до ретроградного руху від 2 липня до 4 грудня 2022 року. Історичні процеси сходяться на одній точці, позначаючи новий вектор розвитку світу! Наприкінці червня 2022 року, Всесвіт допомагає побудувати програму дій, вирішити стратегічні завдання майбутнього та спрямувати свою енергію у продуктивне русло.

24 червня 2022 року несе в собі енергію перетворення – дуже потужну, що руйнує зайве та непотрібне у нашому житті. Настав час оновлень, нового порядку, як у зовнішньому плані, і у приватному житті окремої людини та її сім'ї.

Сонце переміщується знаком Рак, акцентуючи емоційні програми минулого, яких необхідно позбутися, щоб відкрити себе для нового життя, а також поставити перед собою більш високі цілі.

Додатковим бонусом цього дня є Місяць у Тельці у поєднанні з Ураном та Східним Місячним Вузлом, що символізує нові фінансові можливості, вихід із некомфортної ситуації, а також нейтралізацію негативних обставин свого життя.

Для України великий парад планет 24 червня 2022 року відкриває чудові перспективи. Символічно наша країна представлена знаком Тельця, в якому перебуває Місяць, що має сильний статус — екзальтація. Очевидно, найближчим часом Україна отримає статус кандидата на вступ до членів ЄС, займе гідне місце у світі.

Найпотужнішою планетою Сонячної системи є Юпітер – соціальна планета. Його наявність у великому космічному параді посилює вплив інших планет, що беруть участь у параді. Оскільки Юпітер рухається за знаком Овна, в якому також розташований його управитель — Марс, войовнича планета, то можна очікувати на активізацію процесів у військовій сфері. Розпочнеться оснащення українських військ новими озброєннями, що наблизить перемогу України над російським агресором.

Кожна людина може використати сприятливі можливості дня 24 червня. Плануйте максимум справ на цей день, озвучуйте те, що вас турбує — ви будете почуті, привернете увагу необхідних людей і, за необхідності, вам нададуть допомогу, допоможуть у вирішенні питань.

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